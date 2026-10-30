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Sport

Nemyslitelné se stává skutečností. Ruští hokejisté se vracejí na mistrovství světa

ČTK
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Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Uvedla to na svém webu.

Jegor Šarangovič a Nikita Něstěrov v zápase Rusko - Bělorusko na MS v hokeji 2021
Jegor Šarangovič a Nikita Něstěrov v zápase Rusko - Bělorusko na MS v hokeji 2021Foto: Profimedia
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IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem.

Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo. IIHF musí zařadit rovněž ruské juniory do MS dvacítek, které se na přelomu roku bude hrát v Kanadě. Oba turnaje jsou přitom už rozlosované. U žen se návrat týká příštího MS 2027.

"Ačkoliv IIHF respektuje autoritu CAS a bude se jeho verdiktem řídit, tento výsledek nijak nerozptyluje obavy, které byly základem jejích rozhodnutí. Toto rozhodnutí má rovněž závažné praktické dopady na soutěže, jejichž příprava je již ve velmi pokročilé fázi," uvedla federace.

Před organizačními výbory MS tak nyní stojí nelehké úkoly, zdůraznila IIHF. "Zahrnují mimo jiné přehodnocení formátů soutěží, harmonogramů, logistiky cestování a ubytování či bezpečnostních opatření. Rozhodnutí CAS nebere v úvahu praktické aspekty, které nelze realizovat okamžitě," dodala hokejová federace.

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CAS v krátkém prohlášení napsal, že své bezpečnostní obavy nepodpořila IIHF dostatečnými důkazy. Rozhodnutí arbitráže se přitom nezabývalo otázkami, zda budou ruské týmy hrát s národními symboly, nebo jako neutrální.

V červenci zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruska Mezinárodní olympijský výbor. Ruští sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles, a to i v kolektivních sportech. Některé světové federace nicméně na jejich vyřazení trvají.

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