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Sport

Bartůňková doslova vyhnala z kurtu Muchovou. Vůbec nechápu, jak jsem to udělala, žasla

ČTK
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Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6:3, 6:0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000.

Nikola Bartůňková, tenistka, sportovkyně, China Open Tennis
Nikola BartůňkováFoto: CTK – Achmad Ibrahim
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Dvacetiletá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku Mirru Andrejevovou, nebo její krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Bartůňková, která plní v čínské metropoli roli nasazené šestadvacítky, porazila turnajovou sedmičku a spoluhráčku z klubu I. ČLTK Praha na elitním okruhu poprvé v kariéře.

Před Muchovou vyřadila světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, Polku Magdalenu Frechovou a Sinju Krausovou z Rakouska.

"Upřímně nevím, jak jsem to dokázala. Byl to neuvěřitelný zápas. Karolínu znám z klubu už od svých dětských let. Je to skvělá hráčka a člověk. Byl to velmi těžký zápas. Snažila jsem se hrát svůj nejlepší tenis a dokázala jsem to," řekla v rozhovoru na kurtu Bartůňková.

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Finalistka juniorského Wimbledonu z roku 2023 pokračuje v Pekingu v povedeném vystoupení. Před Muchovou vyřadila světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Bělorusku Arynu Sabalenkovou nebo Polku Magdalenu Frechovou a Sinju Krausovou z Rakouska.

"Je to splněný sen. Před turnajem jsem takovýto výsledek nečekala. Znamená to pro mě hodně," uvedla.

Bartůňková dělala Muchové od začátku problémy útočnou hrou. Dařilo se jí dobře returnovat i zkracovat výměny a světová osmička se proti ní dostávala těžko do tempa.

V prvním setu Bartůňková utekla díky dvěma brejkům do vedení 5:0. Muchová třemi vyhranými gamy za sebou snížila a odvrátila pět setbolů, ale šestou možnost ukončit sadu už Bartůňková využila.

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Ve druhém setu Bartůňková nepolevovala a Muchová dál nenacházela recept na její hru. Proti o deset let mladší soupeřce uhrála jen deset fiftýnů a rozloučila se s turnajem "kanárem".

Set poměrem 0:6 prohrála Muchová poprvé od března, kdy v Indian Wells podlehla 2:6, 0:6 Polce Ize Šwiatekové.

Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Bartůňková (26-ČR) - Muchová (7-ČR) 6:3, 6:0.

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