Otec Noskové líčí drsný příběh rodiny: neměli jsme co jíst, musel jsem chodit na starý šrot

Tenistka Linda Nosková je v očích svého otce Drahoše typem osobnosti, kterou úspěch nezmění, ani ten sobotní ve Wimbledonu. Triumf své dcery na travnatém grandslamu v All England Clubu bral emotivně, vybavily se mu i vzpomínky na náročnou cestu, kterou jako rodina absolvovali.
V rozhovoru s novináři litoval, že úspěch Noskové neprožila také její maminka Ivana, která zemřela před dvěma lety.
"Vlastně ani nevím, jak se teď cítím. Neumím to popsat. Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju. Ale jak se říká: Je to v ní," uvedl Nosek. "Starý pan Pavelka, který ji kdysi trénoval a strašně moc jí pomohl, vždycky říkal, že takovou holku v rukou nikdy neměl. Co jí řekl, že má udělat, to udělala a nemusel to opakovat dvakrát," podotkl Nosek.
Jednadvacetiletá Nosková získala první grandslamový titul na londýnské trávě v sobotu, když porazila v historickém ryze českém finále Karolínu Muchovou 6:2, 5:7, 6:3. Ustála i ztrátu druhé sady, kde přišla o vedení 5:2. Navázala na předchozí české triumfy Barbory Krejčíkové, Markéty Vondroušové, Petry Kvitové či Jany Novotné.
"Ve druhé sadě sice začala špatně podávat, ale pak se to trochu vrátilo. Šlo jen o to podání, nakonec byla o něco lepší. Nicméně Kája Muchová je fantastická. Má top chování, je to obrovský sportovec," uvedl Nosek, který se po utkání setkal i s jejím otcem Josefem. "Je to velký sympaťák. Skvělý chlap, o tom nemá cenu vůbec debatovat. Kdyby vyhrála Karolína, tak mu z celého srdce pogratuluju. To je přeci normální," uvedl.
Vítězství jeho dcery je pro něj velkou satisfakcí i za cestu, kterou museli jako rodina absolvovat. Když o tom měl mluvit, řekl, že by to vydalo na knihu.
"Z nuly až na sto. Začali jsme a neměli jsme v podstatě co jíst a kde bydlet. S manželkou jsme se tenkrát rozvedli ze svých předchozích manželství, všechen majetek nechali těm druhým a začínali znovu. Když se Linda narodila, byl jsem každý měsíc tři tisíce v minusu. Manželka neměla nic, já dělal výpravčího a musel jsem sbírat staré železo, abychom to vůbec přežili," uvedl Nosek.
Podle svých slov si sáhli na dno. "Zlepšilo se to, až když mi zemřeli rodiče, prodal se domeček a já zaplatil dluhy. Tehdy jsme konečně mohli koupit alespoň auto a nějak fungovat. Do té doby jsem měl jako výpravčí alespoň dráhu zadarmo. Takže jsme do Prahy jezdili vlakem a spali všichni čtyři na nádraží za pětistovku," řekl Nosek.
O to víc ho mrzelo, že sobotní chvíle slávy nezažila jeho manželka Ivana, která před dvěma lety zemřela po vážné nemoci. Nosková jí pak při děkovné řeči na kurtu poslala polibek do nebe. "Nebyla to žádná sranda vymyslet, jak žít dál. Ale Linda byla jedním z těch momentů, které mě držely při životě," uvedl Nosek.
Vyzdvihl také vliv trenéra Pavelky, který vedl Noskovou v dětství. "On ji vlastně tenisově udělal. Úplně se jí obětoval. Dneska je to starý pán, má osmdesát let. Je to bývalý horník, chlap - dříč. Když se dneska jdu podívat na trénink své vnučky a vidím ty moderní trenéry, tak pan Pavelka by je s prominutím zabil. Oni si za hodinu nahrají sto míčů, povídají si, hrají si. To on do Lindy naházel tři sta čtyři sta míčů. Jel se systém: Pojď, pojď, špatně, dobře. Tvrdý přístup a makačka. Ale vyplatilo se to," uvedl.
Nosková také dříve trénovala i u Melanie Molitorové, matky Martiny Hingisové. "Všichni mluví o Melanii Molitorové, protože je to velké jméno, ale tenisově Lindu udělal Pavelka. Paní Molitorová nám ale dala jinou, neméně důležitou věc: absolutní profesionalitu. Manželka s Lindou jednou přišly na trénink o tři minuty později. Tři dny jim pak paní Molitorová vykládala, že jestli se to stane ještě jednou, už za ní do Švýcarska nemusí jezdit. Byla tvrdá, ale Lindě to nevadilo. Měla ji ráda. Ukázala nám, že vrcholový tenis je těžká robota a člověk si z toho nemůže dělat legraci," uvedl Nosek.
Povahově svou dceru označil za introverta. Má podle něj ráda všechny druhy sportů a nepochybuje o tom, že úspěch ustojí. Pomáhají ji aktivity mimo sport. Vloni pracovala například jako dobrovolnice na Zanzibaru. "Není to takový ten typ, co by si hned myslel, že je mistr světa. Má to v hlavě srovnané. Na podzim plánuje zase nějakou další akci. Chce snad skákat z věže, pomáhat v Africe nebo tak. Líbí se mi to," uvedl Nosek.
Ohledně další budoucnosti je nicméně opatrný. "O tom je zbytečné mluvit. Stačí jedno zranění, nebo se zamiluje…" uvedl s úsměvem. "Teď nemá žádný význam plánovat. Půjdeme krok za krokem," doplnil.
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