"Buď se přidáme k zatracencům, nebo se staneme legendami." Skotové si na Němce věří

Proslulá Tartan Army už naplno řádí v Mnichově. Tisíce skotských fanoušků zahájily invazi, jejich víra je neotřesitelná. Národní tým s hvězdami Liverpoolu, Manchesteru United či Aston Villy v sestavě hodlá přepsat historii a v pátečním zahajovacím duelu Eura překvapit domácí Němce.

Typická námořnická modř, kostkované vzory a dobrá nálada. Davy skotských fanoušků už včera odpoledne obsadily náměstí Marienplatz v Mnichově.

Bouřlivě vítaly i dvacetiletého Craiga Fergusona. Fanouška, který se před více než měsícem oblečený v tradičním kiltu vydal do Německa pěšky ze skotského národního stadionu Hampden v Glasgow s cílem upozornit na téma mentálního zdraví mužů.

"Lhal bych, kdybych řekl, že to nebyla nejtěžší věc, kterou jsem kdy udělal," přiznal po cestě dlouhé 1600 kilometrů a poté, co ho jeho soukmenovci zlili na oslavu pivem.

Náročná výzva čeká večer v mnichovské Allianz Areně i skotské fotbalisty. V zahajovacím utkání Eura zkusí překvapit domácí Němce, po boku Francie a Anglie jedny z největších favoritů na titul.

"Celý život se řídím mantrou: respektovat každého a nebát se nikoho," prohlásil skotský trenér Steve Clark.

Jeho výběr bude chtít favorizovaným domácím zatápět z brejků a hrát tak, aby to Němcům nechutnalo.

"Je jasné, že Německo bude držet míč, ostatně mají nejlepšího záložníka na světě Toniho Kroose," připustil kapitán Andy Robertson.

"My ale dokážeme ublížit. Budeme srovnaní, bude těžké nás porazit. Zkusíme je frustrovat co nejvíc to půjde. Pokud to dokážeme, můžeme uspět. Tlak je na nich, ne na nás. Čeká se od nich titul, my jim ale přichystáme první překážku," burcoval levý bek Liverpoolu.

Skotové se v historii dostali na dvanáct závěrečných turnajů, na MS ani ME ale ani jednou nepostoupili ze základní skupiny do play off. Šance sérii neúspěchů prolomit visí ve vzduchu, kromě Německa má Skotsko ve skupině ještě Maďary a Švýcary.

"Nechceme ničeho litovat. Přinejhorším se zařadíme ke všem těm skotským týmům, které selhaly. Můžeme se ale stát legendárním mužstvem, věříme, že můžeme psát historii. To nás musí hnát kupředu," uvedl Robertson.

Kromě jeho spolupráce na levé straně s bývalým obráncem Arsenalu Kieranem Tierneym, která je klíčový pro skotskou výstavbu hry, bude Clarkův celek spoléhat na neúnavné pracanty ve středu hřiště.

Společně tvoří srdce i plíce týmu. Podsaditý John McGinn v roli kapitána letos dovedl Aston Villu do Ligy mistrů, vysoký Scott McTominay zase svými góly několikrát spasil trápící se Manchester United.

Přestože je box-to-box záložníkem a většinou nastupoval jako náhradník, jeho sedm gólů vyneslo Rudým ďáblům plných dvanáct bodů, což je bezprecedentní bilance.

Góly sází i ve skotském dresu a v týmu plní roli jakéhosi "agenta chaosu".

Bývá nečitelný, což mu dává faktor X, který tým jako je Skotsko bude na turnaji nutně potřebovat. Zvlášť, když mají Skotové výrazné slabiny na postu stoperů a brankáře.

Utkání mezi Německem a Skotskem začne v Mnichově ve 21 hodin a deník Aktuálně.cz jej nabídne v podrobné online reportáži.