Němec Naderi touží hrát za Česko. Pikantní premiéře ještě překáží administrativa

Německý rodák Ryan Naderi by se měl brzy stát členem českého národního týmu. Fotbalová asociace ČR aktuálně vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby třiadvacetiletý útočník Glasgow Rangers mohl reprezentovat.
Na tiskové konferenci k nominaci před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů to uvedl generální manažer Pavel Nedvěd.
Naderi má českou matku a bulharského otce. Bez šesti centimetrů dvoumetrový útočník během kariéry zatím nereprezentoval. Před pár měsíci údajně odmítl nabídku od bulharské asociace, o český národní tým vedený novým španělským trenérem Santim Deniou má ale velký zájem.
"Je v našem hledáčku, je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě to bohužel udělat nemůžeme, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Naše právní oddělení pro to dělá možné i nemožné, aby tyto dokumenty byly co nejrychleji vyřízeny," uvedl Nedvěd.
"Velice si vážím Ryana, že se rozhodl reprezentovat Česko. Pro to, aby byl v našem týmu, udělal strašně moc, hrozně o to stál. Snažil se osobně, vyřizoval papíry na ostrovech. My jsme bohužel zatím nebyli schopni ty papíry dotáhnout jak v Brně, tak v Praze. Pracuje se na tom, byl bych velice šťastný, aby to bylo vyřízeno co nejrychleji. Velice o něj stojíme, určitě bude brzo v našem týmu," doplnil Nedvěd.
Naderi v srpnu v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy zaznamenal jediný gól Glasgow Rangers při domácím vítězství 1:0 nad Jabloncem. Novináře poté na tiskové konferenci překvapil plynulou češtinou. Rodák z Drážďan by mohl být částečnou náhradou za kanonýra Patrika Schicka, jenž po světovém šampionátu nečekaně ukončil reprezentační kariéru.
Nedvěd úplně nevyloučil, že by potřebné formality mohly být dotaženy už v příštích dnech. Národní tým čeká vstup do nového ročníku Ligy národů 26. září proti Chorvatsku. "V tenhle moment úplně nevím, kolik tomu chybí. Doufám, že už jen opravdu málo. Jsme v kontaktu s ním, s rodinou. Bylo na něm vidět, jak se těší. Momentálně je pro něj asi trošičku zklamání, že jsme to u nás ještě nestihli. Jestli máme nějakou šanci to v příštích dnech posunout, aby nás ještě doplnil, tak to uděláme strašně rádi," řekl Nedvěd.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.