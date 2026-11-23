Útočník Dylan Larkin byl v NHL po pětiměsíčním sporu s vedením Detroitu vyměněn do Montrealu. Red Wings za něj získali centra Kirbyho Dacha, brankáře Samuela Montembeaulta a několik výběrů v draftu.
Larkin v létě požádal o výměnu, za což ho Detroit nejprve zbavil funkce kapitána. Na konci října třicetiletý centr oznámil, že už za Red Wings nenastoupí, a byl suspendován bez nároku na plat. V Montreal se mimo jiné potká i s českým brankářem Jakubem Dobešem.
Člen vítězného týmu Američanů z olympiády v Miláně v probíhající sezoně odehrál deset zápasů s bilancí dvou branek a čtyř asistencí. Celkem Larkin v základní části NHL nastoupil k 818 zápasům a nasbíral 649 bodů (278+371). V pěti utkáních play off přidal jednu branku.
Detroit za Larkina získal také útočníka Michaela Hageho, výběry v prvním kole draftu v letech 2027 a 2029, ve druhém kole v roce 2027 a ve čtvrtém kole v roce 2028. Montreal obdržel právo výběru ve druhém kole v roce 2028 a ve třetím kole v roce 2027.
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