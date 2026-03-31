„Největší zážitek.” Hráči dojali Koubka, na MS bude trenér raritou

Stadion na pražské Letné ovládla obrovská euforie poté, co čeští fotbalisté ve finále play off porazili v penaltovém rozstřelu Dánsko a po 20 letech postoupili na mistrovství světa. Reprezentace si na šampionátu v základní skupině zahraje dva zápasy v Mexiku a jeden v USA, a tak se oslavy nesly v mexickém duchu. Trenér Miroslav Koubek se brzy ocitl nad hlavami rozjařených hráčů.
Češi jsou mistři penalt, což potvrzují i v "šestkových" letech. V roce 1976 tehdy ještě Československo vyhrálo po rozstřelu mistrovství Evropy, v roce 1996 se samostatný český tým díky penaltám v semifinále dostal do finále Eura. Ve čtvrtek v semifinále play off zdolal Koubkův tým v rozstřelu Irsko, stejně tak dnes ve finále Dánsko.
Proto trenér slzel dojetím. "Jak mě kluci vyhodili do povětří, to mě dojalo. Krásný zážitek. Jsme na mistrovství světa, největší zážitek kluků i můj. Dozvěděl jsem se, že trenér Curacaa Dick Advocaat odstoupil, tak budu nejstarší já. Co mi zbývá," smál se Koubek v rozhovoru s ČT sport. Ve věku 74 let bude nejstarším koučem v celé historii světových šampionátů.
Po rozhodující penaltě Michala Sadílka naskákal celý tým na úspěšného exekutora. Po oslavném kolečku ve středu hřiště se jásající mužstvo přesunulo pod "kotel" fanoušků. Tou dobou už se na světelné tabuli rozsvítilo oslavné motto "Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, my už taky jedem!"
Stejné měli hráči na postupových tričkách, která si rychle navlékli. Reprezentace si tak mírně upravila refrén písně Všichni jsou už v Mexiku od Michala Tučného: "Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku…" Píseň také hřměla z amplionů.
Zaznělo i Mexiko od Tří sester. "Nemám slov, je to pecka. Já a Sparta, já a Letná. Prožívali jsme tady krásné evropské večery. Psal jsem včera Brianovi (dánskému trenérovi Sparty Priskemu), že nikdy nevíte, co se tady večer stane. Snad se uvidíme v Mexiku v co největším počtu, ale teď mám myšlenky jinde," jásal kapitán Ladislav Krejčí a spěchal za křepčícími spoluhráči.
Hráči při oslavách obíhali celý stadion a někteří z nich zamířili do hlediště za rodinnými příslušníky. "Dvacet let čekání je u konce, Česko na MS 2026," hlásala další grafika na světelných tabulích s pozadím trofeje, o kterou se bude v létě v USA, Mexiku a Kanadě bojovat.
Senzace na Letné! Češi udolali Dánsko v penaltách a po 20 letech budou na MS
Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v rozhodujícím finále play off kvalifikace porazili favorizované Dánsko v penaltovém rozstřelu 3:1 a postoupili na letní šampionát do Ameriky. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.