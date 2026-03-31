„Největší zážitek.” Hráči dojali Koubka, na MS bude trenér raritou

ČTK

Stadion na pražské Letné ovládla obrovská euforie poté, co čeští fotbalisté ve finále play off porazili v penaltovém rozstřelu Dánsko a po 20 letech postoupili na mistrovství světa. Reprezentace si na šampionátu v základní skupině zahraje dva zápasy v Mexiku a jeden v USA, a tak se oslavy nesly v mexickém duchu. Trenér Miroslav Koubek se brzy ocitl nad hlavami rozjařených hráčů.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Czech Republic v Denmark
Čeští fotbalisté slaví postup na MS 2026.Foto: REUTERS
Češi jsou mistři penalt, což potvrzují i v "šestkových" letech. V roce 1976 tehdy ještě Československo vyhrálo po rozstřelu mistrovství Evropy, v roce 1996 se samostatný český tým díky penaltám v semifinále dostal do finále Eura. Ve čtvrtek v semifinále play off zdolal Koubkův tým v rozstřelu Irsko, stejně tak dnes ve finále Dánsko.

Proto trenér slzel dojetím. "Jak mě kluci vyhodili do povětří, to mě dojalo. Krásný zážitek. Jsme na mistrovství světa, největší zážitek kluků i můj. Dozvěděl jsem se, že trenér Curacaa Dick Advocaat odstoupil, tak budu nejstarší já. Co mi zbývá," smál se Koubek v rozhovoru s ČT sport. Ve věku 74 let bude nejstarším koučem v celé historii světových šampionátů.

Po rozhodující penaltě Michala Sadílka naskákal celý tým na úspěšného exekutora. Po oslavném kolečku ve středu hřiště se jásající mužstvo přesunulo pod "kotel" fanoušků. Tou dobou už se na světelné tabuli rozsvítilo oslavné motto "Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, my už taky jedem!"

Stejné měli hráči na postupových tričkách, která si rychle navlékli. Reprezentace si tak mírně upravila refrén písně Všichni jsou už v Mexiku od Michala Tučného: "Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku…" Píseň také hřměla z amplionů.

Zaznělo i Mexiko od Tří sester. "Nemám slov, je to pecka. Já a Sparta, já a Letná. Prožívali jsme tady krásné evropské večery. Psal jsem včera Brianovi (dánskému trenérovi Sparty Priskemu), že nikdy nevíte, co se tady večer stane. Snad se uvidíme v Mexiku v co největším počtu, ale teď mám myšlenky jinde," jásal kapitán Ladislav Krejčí a spěchal za křepčícími spoluhráči.

Hráči při oslavách obíhali celý stadion a někteří z nich zamířili do hlediště za rodinnými příslušníky. "Dvacet let čekání je u konce, Česko na MS 2026," hlásala další grafika na světelných tabulích s pozadím trofeje, o kterou se bude v létě v USA, Mexiku a Kanadě bojovat.

„Vedeme si skvěle," řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News.

ŽIVĚ Válka s Íránem míří ke konci, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump dnes bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku. „Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy

Šok v baráži. Italové selhali v Bosně a MS si zase nezahrají

Italští fotbalisté budou potřetí za sebou chybět na mistrovství světa. Ve finále play off o postup prohráli v Bosně a Hercegovině 1:4 v penaltovém rozstřelu, po prodloužení zápas skončil 1:1. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Švédsko po výhře 3:2 nad Polskem a Turecko, které uspělo 1:0 v Kosovu.

Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce.

Trump chtěl velkolepý taneční sál. Soud mu stavbu zastavil

Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.

