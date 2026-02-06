"Největší show na světě." Italové ukážou unikát, výjimečná je i cena medailí

Zimní olympiáda v Itálii dnes v osm hodin večer oficiálně odstartuje zahajovacím ceremoniálem, který bude podle organizátorů „největší show na světě“. Historicky výjimečné budou dva olympijské ohně nebo hodnota medailí.
Jeden olympijský oheň vzplane v Miláně na legendárním stadionu San Siro, druhý v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona.
V historii olympiády už hořelo více ohňů, a to opakovaně, ale nikdy nešlo o dvě rovnocenná místa. Například v Berlíně 1936 byl po zahajovací štafetě zapálen kromě hlavního ještě vedlejší oheň v jachtařském areálu v Kielu a ve veslařském centru Grünau.
Co se týče letošního ceremoniálu jako celku, hlavním dějištěm bude slavný milánský stadion San Siro, ale části se budou odehrávat i v Cortině a dalších alpských lokalitách Predazzu a Livignu. To vše v rámci propojení města a hor, tradice a inovací, sportu a umění.
„Bude to největší show na světě, větší než Super Bowl nebo cokoliv jiného v historii,“ řekla v rozhovoru pro stanici NBC kreativní ředitelka ceremoniálu Lulu Helbaeková. „Budou se na ni koukat lidé v Africe, Americe, Austrálii, Evropě... A budou se koukat všechny generace, od malého kluka v Tchaj-peji po starou paní v Ohiu. Takže musíme předat poselství, které je srozumitelné všem generacím, všem kulturám.“
Na show je připraveno 1400 kostýmů nebo 1500 párů bot. Představí se hvězdy z kulturní branže jako italský tenorista Andrea Bocelli či americká zpěvačka Mariah Carey. Celkem se zapojí přes 500 hudebníků.
Zatím není jasné, kdo zapálí dva olympijské ohně, ale podle deníku La Gazzetta dello Sport by mělo jít o italské lyžařské legendy Alberta Tombu a Deborah Compagnoniovou.
Nejdražší medaile
V Miláně a Cortině budou výjimečné také medaile, resp. jejich historicky nejvyšší hodnota, daná tržním nárůstem ceny zlata a stříbra.
Zlatá medaile, jejíž asi půlkilovou váhu ovšem z většiny tvoří stříbro, má nyní hodnotu asi 2300 amerických dolarů, v přepočtu bezmála 50 tisíc českých korun. To je více než dvakrát tolik oproti dva roky staré letní olympiádě v Paříži.
Stříbrná medaile teď vychází na 1400 dolarů, necelých 30 tisíc korun. To je třikrát více než v Paříži.
Zajímavé je, že bronzová medaile se touto optikou pohybuje v úplně jiných sférách. Jelikož je vyrobena z mědi, vychází asi na 115 korun.
V odměňování českých sportovců takto bizarní rozdíly nejsou. V individuálních sportech slíbila vláda za zlato 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu.
Také je třeba dodat, že kdyby se některý ze sportovců rozhodl svůj bronz prodat, rozhodně by inkasoval víc než zhruba stovku. Cenné kovy z olympiády mají totiž i velkou sběratelskou hodnotu.
Obecně se neprodávají, ale najdou se výjimky. Například hokejový útočník Martin Procházka prodal zlato z Nagana kvůli finančním potížím.
Kanadský brankář Ed Belfour nejcennější kov ze Salt Lake City 2002 vydražil s dalšími věcmi, aby získal kapitál na podnikání. V roce 2016 mu v aukci jen tato položka vynesla skoro 35 tisíc dolarů (při dnešním kurzu přes 700 tisíc korun). Dnes by s ohledem na inflaci inkasoval ještě více.
I to svědčí o tom, že olympijská medaile má násobně větší hodnotu, než jak udává tržní cena za samotné kovy.
Obama jako lidoop. Trump sdílel rasistické AI video, strhl tím bouři
Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice poté, co na své platformě Truth Social sdílel v pátek video vytvořené umělou inteligencí, které vyobrazuje jeho předchůdce v Bílém domě Baracka Obamu s manželkou Michelle jako lidoopy. Ve videu navíc zazní několikrát vyvrácené konspirační teorie o zfalšovaných volbách.
Exekutorka ji i s dětmi vykázala z domu. Nevinná žena má šanci na vyšší odškodné
Nejvyšší soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodnění za nesprávný úřední postup soudní exekutorky. Odpovědnost nese stát, žaloba míří konkrétně na ministerstvo spravedlnosti.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web.
Otrava novičokem i potlačená vzpoura. Postřelený ruský generál má pestrou minulost
Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, jeden z nejvýše postavených mužů vojenské rozvědky GRU, byl v pátek v Moskvě postřelen. Jeho jméno bylo v posledních letech spojováno s atentátem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala i s potlačením povstání Wagnerovy skupiny.
Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou
Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.