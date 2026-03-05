Dan Vladař po návratu z olympijského turnaje v Miláně září. A to tak, že se v NHL debatuje, jestli by si hokejová Philadelphia neměla českého brankáře pojistit na dlouhé roky dopředu.
V Miláně plnil 28letý Vladař roli reprezentační dvojky za Lukášem Dostálem, teď ovšem opět dokazuje, že v aktuálním ročníku NHL je zřejmě českou jedničkou.
Po olympijské pauze nastoupil do tří ze čtyř zápasů Philadelphie a dvakrát vyhrál. Celkem zastavil 94,2 procenta puků.
Za celou sezonu je po 36 odchytaných kláních na procentuální úspěšnosti 90,8. Tak dobře na tom není žádný český gólman.
Vladař zazářil třeba na konci minulého týdne proti Bostonu. Přestože Philadelphia prohrála na střely 17:27, zvítězila 3:1.
O tom, kdo byl hlavním hrdinou večera, měli domácí fanoušci jasno. Když se Vladař během poslední televizní přestávky osvěžoval u své brány, publikum ho ocenilo ovacemi vestoje.
Vychvalují ho také tamní média. „Vladař je nejužitečnějším hráčem týmu a nikoliv těsně,“ uvedl novinář Jamey Baskow.
Na tom panuje shoda. „Flyers mají před sebou ještě měsíc a půl základní části, ale bylo by šokující, kdyby Vladař nezískal Bobby Clarke Award pro nejužitečnějšího hráče mužstva,“ napsal online deník The Athletic.
„Kdyby měli Flyers za Vladařem někoho alespoň trochu kompetentního, mohli by být v play off,“ dodal.
Philadelphia pořád drží šanci na postup, ale vzhledem k silné konkurenci už je spíš jen teoretická.
Americký tým v probíhající sezoně nasadil do brankoviště ještě Samuela Erssona a Alexeje Kolosova. Ani jeden z nich ale nepřesáhl 86procentní úspěšnost zákroků. To je oproti české věži propastný rozdíl.
Čtyřiadvacetiletý Kolosov je jedním z klubových talentů. Dalšími jsou Carson Bjarnason a Jegor Zavragin.
Bude ale někdo z nich lepší než omaskovaný Čech? „Vladařovi bude 29 let až v srpnu. Vzhledem k jeho konzistentním výkonům a tomu, jak si ho spoluhráči cení na ledě i mimo něj, musí Flyers minimálně zvážit, že u brankoviště jejich dlouhodobým řešením možná není někdo, koho potřebují rozvíjet, ale ten, kdo už v něm chytá,“ napsal novinář Kevin Kurz.
Vladař před sezonou podepsal s Philadelphií dvouletou smlouvu na 6,7 milionu amerických dolarů, což v průměru dělá 3,35 milionu ročně.
Teď čím dál častěji zaznívá, že by Flyers měli už v létě dohodnout prodloužení spolupráce na dlouhé roky dopředu. U brankáře, kterého generální manažer klubu Daniel Briere původně chtěl jen na rok, by to byl zajímavý vývoj událostí…
