"Nejsme přítelkyně." Polsko se baví demolicí Rusky. Šwiatekovou prý hnala chuť pomsty

Vraždění neviňátek. Hra kočky s myší. Jakékoli z otřepaných přirovnání sedí na nedělní tenisové řádění polské světové jedničky Igy Šwiatekové, která vyprovodila z osmifinále French Open Rusku Anastasii Potapovovou za 41 minut po výsledku dvakrát 6:0. Polská média se nyní baví na účet poražené.

Takovou dominanci léta nikdo nepamatuje. Polská královna ztratila pouhých deset bodů z 58 odehraných výměn. Nevynechala jedinou příležitost zabít míček do kurtu. Potapovová byla naprosto bezradná.

"Byla jsem hodně soustředěná. Nedívala jsem se na skóre a hrála dál svou hru. Skončilo to velmi rychle, je to docela zvláštní," krčila rameny Šwiateková.

Ale polská média měla okamžitě jasno. Největší favoritku antukového grandslamu hnala po kurtu silná touha po pomstě.

Obě hráčky jsou totiž vrstevnice a deset let nazpátek byste v jejich věkové kategorii těžko hledali větší rivalky. Jejich bitvy rozhodovalo pár bodů a většinou vždy na stranu Rusky.

"Byly to srdcervoucí porážky. V semifinále Orange Bowlu vyhrála, i když jsem měla mečbol. Pak mě porazila po cestě za evropským titulem do čtrnácti let. Hrály jsme proti sobě pořád," vzpomínala nyní po postupu do čtvrtfinále Šwiateková.

Jenže zatímco Potapovová byla pouze juniorskou světovou jedničkou, Polka nyní neohroženě kraluje dospělému žebříčku a dominanci dokázala Rusce v neděli přímo na kurtu.

"Ale nemyslím si, že by to bylo tou naší historií. Prostě časy se mění, já jsem teď starší, a proto hraju líp než tehdy. Nevím, proč je teď mezi námi takový rozdíl," odpověděla stroze třiadvacetiletá tenistka z Varšavy.

Polská média si pak neodpustila některé vtípky i na adresu Rusky. "Tisková konference Igy trvala téměř déle než celý zápas," komentoval mediální zájem o Šwiatekovou server Sport.pl.

Potapovová se dostavila na setkání s médii až po několika hodinách, protože si nejprve plnila deblové povinnosti. Nneskrývala, že drtivou porážku těžce nesla. I ona vnímá, že vztah s Polkou nemá zrovna idylický.

"Nejsme přítelkyně, nejsme si ani moc blízké. Ale já k ní chovám respekt, je to nejlepší tenistka současnosti," uvedla aktuálně 41. hráčka světa.

A 18th consecutive win on the Parisian clay for @iga_swiatek 🔥

See the best moments of the match ⬇️#RolandGarros pic.twitter.com/M3awBV9Qum — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024

Zároveň si ale postěžovala, že celý týden těžce nese podmínky, které v Paříži panují. Zatímco Šwiateková využívá privilegia světové jedničky a preferuje u pořadatelů dřívější zápasy pod střechou Ruska na menších kurtech snáší neustálé odkládání programu kvůli dešti.

"Den před tímhle zápasem jsem byla od devíti do sedmi večer na kurtech kvůli čtyřhře, nakonec jsme hrály až dnes. Pořádně jsem nespala ani nejedla, to není příprava, jakou by měla hráčka před osmifinále proti světové jedničce absolvovat," zlobila se Potapovová.

Pro to má pochopení i Šwiateková, která prosí o brzké časy zápasů záměrně. "Prostě chci jít spát v normální hodinu. U nás to není tak, že dohrajeme zápas a do hodiny ležíme v posteli. Někdy to trvá i čtyři hodny, než zregenerujeme, odbavíme rozhovory s médii a podobné věci," vysvětlila.

Před úterním čtvrtfinále má antuková suverénka času na rozdávání. V něm se pak střetne s loňskou wimbledonskou šampionkou a českou jedničkou Markétou Vondroušovou.