„Nejpoutavější hokejový příběh.“ Zatracovaný talent Bruins udivuje netušeným vzletem

Minulá sezona nebyla pro hokejový Boston katastrofou jen kvůli rozkladu hlavního týmu. Těžko se dívalo i na – tou dobou - největší klubovou naději, která v prvním roce na univerzitě naprosto vyhořela. O to víc teď ale překvapují její současné výkony.
Jako by se v Bostonu všechno vracelo na správnou stopu.
Bruins hned v prvním ročníku po zahájení částečné přestavby bojují o play off, což se nečekalo. Jejich farma v Providence vládne celé Východní konferenci. A aby toho nebylo málo, daří se také klubovým nadějím.
Nejpůsobivější je strmý vzlet 20letého útočníka Deana Letourneaua, kterého si Boston zamluvil na 25. příčce předminulého draftu.
Byl to risk, protože Kanaďan do té doby hrál akorát na St. Andrew's College. Škola v provincii Ontario připravuje studenty na univerzitu a klidně i na univerzitní hokej, ale po sportovní stránce pochopitelně zaostává za specializovanými kanadskými juniorkami.
Letourneau sice ohromoval dvoumetrovou postavou, pohyblivostí a střelou, tedy velmi žádanou kombinací, ale záhy se ukázalo, že generální manažer Bruins Don Sweeney možná přešlápl.
Mohutný forvard byl jako nováček na univerzitě téměř neviditelný. Ve 36 zápasech za Boston College nevstřelil ani jeden gól a přidal pouhé tři asistence...
Ve stávajícím ročníku však Letourneau předvedl takový posun, že to regionální časopis New England Hockey Journal označil za „nejpoutavější hokejový příběh“.
A teď k číslům. Kanadský čahoun má po 35 kláních, čili v pozdní fázi sezony, skvělých 37 bodů, z toho 20 branek. V produktivitě i tabulce střelců je v týmu lepší pouze hvězdný James Hagens, sedmý hráč posledního draftu a také talent Bruins.
Na soupisce Boston College je mimochodem hned šest nadějí massachusettského klubu.
Nikdo z nich ale v probíhající sezoně nepřekvapil tolik jako Letourneau.
Když expert TSN na mladé talenty Craig Button nedávno dával dohromady 50 největších draftovaných nadějí, které ještě nepronikly do NHL, bostonskou věž zařadil na 13. místo, o pouhé dvě příčky za Hagense. Pro hokejistu z konce prvního kola je to obrovský úspěch.
Všichni zařazení Češi skončili níž. Obránce Adam Jiříček byl 18., další bek Radim Mrtka 23., útočník Václav Nestrašil 26. a brankář Michael Hrabal 40.
„Za celou minulou sezonu nedokázal najít správný rytmus,“ spustil Button o Letourneauovi. „Ze St. Andrew's College ale přešel na úplně jinou úroveň, bylo toho na něj moc v každé oblasti života, potýkal se s porodními bolestmi.“
„Když ho při hře sledujete teď, vidíte, jak fyzicky vyzrál a s jakou jistotou bruslí. Je asertivní, sebevědomý a stává se hráčem, proti kterému se hraje hodně, hodně těžko,“ připojil Button.
Boston po odchodu špičkových centrů Patrice Bergerona a Davida Krejčího už několik let zápolí s oslabeným středem útoku, na který doplácí i David Pastrňák.
Budoucí odpovědí by mohl být Hagens, hlavní trumf z interních zdrojů. A jakkoliv se to ještě před rokem zdálo neopodstatněné, naději vzbuzuje i Letourneau.
