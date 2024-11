Nejen sport, ale i životní styl. Házená sklízí úspěchy s vydařeným klipem

Sport, který získává nový rozměr. Během roku 2024 Český svaz házené oznámil premiérové pořadatelství dvou velkých šampionátů - mistrovství Evropy žen 2026 a mistrovství světa žen 2031. Nyní svaz představuje promo video, které se odehrává na pozadí sídlišť, městských scén a energické hudby.

"Cílem bylo zachytit autenticitu," popisuje Kryštof Rossmann, tiskový mluvčí.

Proč právě zaprášená městská zákoutí a panelové kulisy místo vyzdobených hal a největších eventů?

Nový videoklip je součástí komunikace házené pro sezonu 2024/2025. Ukazuje, že nejde pouze o sport, ale o životní styl, který rezonuje s mladou generací.

"Chceme mladým lidem ukázat, že házená nepřestává s koncem zápasu. Sportovci ji žijí i mimo halu," vysvětluje Rossmann.

Městské prostředí, ve kterém se video odehrává, přibližuje sport v každodenním životě a odkazuje na kořeny mnoha úspěšných reprezentantů, kteří vyrůstali v podobných kulisách. Točilo se v Praze, Brně i Zlíně.

Ve videu se propojují největší hvězdy národního týmu jako Markéta Jeřábková, Veronika Malá a Tomáš Mrkva s mladými hráči, kteří si jdou zahrát na bezejmenná hřiště mezi paneláky. Akce postupně graduje, do hry se zapojují i fanoušci, záběry střídají stylizované pózy.

Klip, který vznikal letos, nese značku PUMA, partnera Českého svazu házené. Propojení s rustikálním prostředím podtrhuje dynamická hudba. Sport se v tomto pojetí mění na způsob života - od hřišť po městské ulice.

"Každý si někdy hodil míčem a každý tedy tak trochu ví, jaké je to být házenkářkou nebo házenkářem. Výhoda házené je, že ji můžete hrát kdekoliv - na školních hřištích, v parcích nebo na sídlištích, jako je tomu ve videu," doplňuje Rossmann.

Prostředí bylo pro tvůrce jasnou volbou. "Věděli jsme, že chceme házenou posunout do rozměru, ve kterém ještě nebyla viděna. Městské struktury dodávají sportu autenticitu. Něco, co je každému blízké, protože to zná," dodává tiskový mluvčí.

Video už sklízí úspěchy na sociálních sítích, kde se stává virálním mezi mladým publikem. Na nějakou dobu se stane hlavním vizuálem házené.

"Odezva je skvělá. Plánujeme teď další zapojení našich mladých házenkářek a házenkářů a máme pro ně připravené aktivity, které si s námi, věříme, užijí," přidává Rossmann.

Jak se sportem začít? "Házená je přístupná každému. Není pouze sportem profesionálů - je to aktivita, kterou si může vyzkoušet každý, ať už na sídlišti, v parku nebo sportovní hale. Naší výhodou je, že nábory probíhají celoročně," uzavírá tiskový mluvčí.