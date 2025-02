Nejdřív štamprdlička, potom Slavia. Mužstvo je ale vycucané jak citron, tuší Koubek

Druhý rok po sobě jeho tým postoupil do poslední šestnáctky některého z pohárů. Plzeňský trenér Miroslav Koubek mohl po odvetě fotbalové bitvy o osmifinále Evropské ligy, kdy jeho svěřenci smetli maďarský Ferencváros 3:0, zářit štěstím. Po postupu ale přiznal, že úspěch pro něj nebyl otázkou života a smrti. Před ligovým šlágrem se Slavií si dá ale skleničku na oslavu.

Po boji v Maďarsku plzeňští fotbalisté doháněli manko 0:1. Ferencváros měl k postupu blíž, ale ve Štruncových sadech to od prvních minut vypadalo opačně. Viktoria celek z Budapešti přehrávala.

"Bylo nutné vsadit na vysoký presink, zakousnout se do soupeře. A tím jsme hosty dostávali do úzkých. Bylo to postavené na obrovské dřině, což bylo vidět ve druhé půli, kdy nám došly síly. Musím složit obrovský kompliment hráčům, že jsme pak soupeře zdvojovali a k ničemu nepustili," chválil svěřence Koubek.

Jednoduché to ale neměl. V posledních minutách si pohrál s jeho nervovou soustavou Pavel Šulc, který se hrnul do útoku i přesto, že by bylo strategičtější podržet míč.

"Já bych si představoval, že to dotáhne do kouta a potahá čas. Ale Pavlík chce dát gól. Taky pak ztratil míč a pak chyběl v záloze. Ne, teď vážně. Je to úžasný hráč, přírodní úkaz, který chce pořád dávat góly. Má extrémní potenciál," žasl trenér.

Po postupu ale přiznal, že úspěch pro něj nebyl otázkou života a smrti. Před ligovým šlágrem se Slavií si ale dá skleničku na oslavu.

"Neměl jsem to postavené, že je to otázka života a smrti. Nebylo to o tom, že by mi padal kámen ze srdce. Já prostě věřil, že to otočíme," vysvětlil.

V pátek se dozví, zda se o místo mezi poslední osmičkou celků Evropské ligy utká jeho tým s Laziem Řím nebo Athleticem Bilbao.

"Soupeře si nevyberete. Bilbao je extrémně motivované, protože finále EL se hraje u nich, takže bych řekl, že by to byla ta horší varianta. Ale obě mise budou hyper náročné," myslí si Koubek.

Ještě před další fází Evropské ligy se ale Plzeň už tento víkend střetne v ligovém šlágru se Slavií.

"Na tu budeme myslet od zítřka, užijeme si pár hodin po výhře. Mužstvo je vycucané jak citron. Máme dva dny na to, dát tým fyzicky dohromady. Slavia přijede napumpovaná, bude to ještě těžší než dnes," prohlásil Koubek.

Třiasedmdesátiletý trenér prozradil, že si dopřeje i malou oslavu čtvrtečního úspěchu.

"Dám si jednu štamprdličku a pak budu přemýšlet, jak to postavit na Slavii," dodal s úsměvem.