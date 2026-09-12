Nehýbu se, děsila se Townsendová ve finále. Siniaková zasáhla a dokázala to, co nikdo před ní

Hrdá na to, že dokázala něco unikátního, byla po pátečním triumfu ve čtyřhře na US Open tenistka Kateřina Siniaková. S Američankou Taylor Townsendovou porazily ve finále Robin Montgomeryovou a Ashlyn Kruegerovou 5:7, 6:0, 6:2, přičemž zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.
Siniaková to dokázala už podruhé, předtím všechny čtyři turnaje "velké čtyřky" vyhrála po boku Barbory Krejčíkové. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport a Tenisovysvet.cz ji těšilo, že se tím zapsala do historie.
"Vůbec jsem nevěděla, že to takhle je. Řekli mi to v prvním rozhovoru po zápase," uvedla Siniaková, které se podařilo zkompletovat kariérní Grand Slam s dvěma různými spoluhráčkami jako první v historii. "Je to nádherný pocit a moc si toho vážím. Moje kariéra je skvělá. Jsem na sebe hrdá za to, že jsem dokázala něco, co se ještě nikomu nepovedlo," uvedla deblová světová jednička.
Nejvýše nasazený pár přitom musel duel otáčet. První set prohrály Siniaková s Townsendovou kvůli dvěma ztraceným servisům. Třicetiletá Američanka, která hrála v domácím prostředí a titul z US Open jí ještě do sbírky chyběl, netajila nervozitu.
"Také jsem to Katce v prvním setu řekla. Říkala jsem jí, že jsem napjatá, nehýbu se, jak mám a ani nehraju pořádné údery. Ona mi ale pomohla vrátit se zpět," uvedla na tiskové konferenci Townsendová. "Pořád mi říkala: ´To je v pořádku, je to normální, je to finále, je to v pohodě, najdeš to. Pochopila jsem, jak je důležité mít po boku někoho, kdo vám v takových situacích pomůže," uvedla rodačka z Chicaga.
Ve druhém setu už favoritky nadělily Kruegerové a Montgomeryové "kanára" a ve třetím setu povolily soupeřkám jen dva gamy. "Bojovaly jsme spíš samy se sebou než se soupeřkami. A i když se nám skóre podařilo stáhnout, koncovka nám nevyšla. První set jsme jim trochu darovaly, udělaly jsme tam moc chyb. Věřily jsme ale, že na ně máme hru. Bylo skvělé, že jsme chytily začátek druhého setu. Dostaly jsme se do naší hry. A pak už to bylo lepší," řekla Siniaková.
Titul z US Open tak Siniaková s Townsendovou přidaly k letošnímu triumfu z Roland Garros. Vloni vyhrály Australian Open a před dvěma lety triumfovaly ve Wimbledonu. "Mám obrovskou radost, že se nám finále povedlo. Bylo náročné. Vážím si toho, že můžu připisovat další titul a zapisovat se do historie," uvedla Siniaková, která za necelé dva týdny bude reprezentovat Česko také na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové v čínském Šen-čenu.
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