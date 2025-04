Březík klel po havárii na Šumavě. Druhý den Citroën přerazil strom

Rallye Šumava Klatovy přinesla dramatické momenty. Dvě vážné nehody ukázaly, jak tenká je hranice mezi adrenalinem a nebezpečím.

Rallye Šumava Klatovy, kterou o víkendu začal domácí šampionát v automobilových soutěžích, přinesla několik dramatických chvil, kdy bylo opravdu štěstí, že se vše obešlo bez nejhorších následků.

Už v první rychlostní zkoušce havarovala posádka Adam Březík - Ondřej Krajča. Jejich Škoda Fabia RS Rally2 skončila po tvrdém nárazu do stromu řádně pomačkaná.

"Se*e mě to! Po mojí chybě z přehnaného tempa jsme to poslali do břehu, který nás vyslal na férovku do stromu. Auto není v pohodě, ale my nakonec plus mínus ano. Mockrát děkujeme organizátorům, všem záchranným složkám a klatovské nemocnici za špičkovou péči. Zároveň se moc omlouvám Ondrovi, celému týmu a všem sponzorům," uvedl Březík krátce po sobotní nehodě na sociálních sítích.

V desátém rychlostním testu došlo k další vážné nehodě. Lukáš Frána a Jiří Skořepa, jedoucí s Citroënem DS3 R3T Max, havarovali po technické závadě na brzdách. Vůz vyletěl mimo trať a pokácel strom.

"Jsem tak nějak ok, pár zlámaných žeber a hodně pomlácený, hlavně teda levá strana bedra a krční páteř dostala hodně. Naštěstí se nepotvrdilo žádné zranění páteře a pánve. Jirka naštěstí ok, jen ho bolí záda, ještě čeká na vyšetření. Svezli mě vrtulí do Plzně a musím říct, že jim to pěkně letí," popsal Frána nedělní karambol.

Selhání brzd v rychlosti přes 170 km/h mělo vážné následky.

"Prošlápl jsem pedál úplně na doraz a nic, tak jsem se snažil ještě párkrát podřadit a strhnout to na vnitřek a zatáhnout ruční brzdu, následně jsme vletěli do škarpy a otočili se přes střechu a přerazili vzrostlý strom, pak jsme narazili ještě do dalších dvou, kde jsme se zastavili a zůstali zaklínění. Podle grafu byl náraz ve 102 km/h," přiblížil pilot dramatické okamžiky.

Následná prohlídka vraku ukázala důvod karambolu.

"Známe příčinu, byla to technická závada na brzdové pumpě, váleček - gumičky na pístku. Chci ještě všem poděkovat, kdo nám pomohli při nehodě, a záchranářům za super přístup, jsou to profíci," doplnil Frána a vyzdvihl také kvalitu rámu od Citroën Racing, který posádce zachránil život.