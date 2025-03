"Nechodil jsem ven, nakupovali mi kamarádi." Sagan popsal trable na Slovensku

Dlouhá léta byl jedním z nejslavnějších slovenských sportovců, ne-li tím absolutně nejznámějším. Bývalý cyklista Peter Sagan v nedávném rozhovoru přiznal, že to s sebou přinášelo řadu problémů.

Kariéru ukončil loni poté, co se mu nepovedlo kvalifikovat na olympijské hry do Paříže. Od té doby si Sagan užívá sportovního důchodu, ale také i popularity v showbyznysu, když se stal součástí slovenské obdoby taneční show StarDance.

V rozhovoru pro server Aktuality.sk se ale nechal slyšet, že současný zájem fanoušků je zanedbatelný proti tomu, co zažíval v době své největší sportovní slávy, kdy se stal třikrát za sebou mistrem světa v silniční cyklistice nebo hromadil zelené dresy na Tour de France.

"Vždy, když jsem přijel na Slovensko, tak jsem nemohl ani do obchodu. Respektive mohl jsem, ale místo půl hodinky by mi zabral tak 90 minut. Radši jsem poslal kamarády, aby mi nakoupili," přiznal.

Jeho tvář ve větší společnosti vždy vzbudila poprask. I proto se snažil navštěvovat Slovensko co nejméně.

"Třeba jít se pobavit na diskotéku? To jsem vůbec nevyhledával. Říkal jsem si, co tam budu dělat? Bral jsem to tak, že během návštěvy Slovenska prostě jen navštívím rodinu, známé a jedu zase pryč," vysvětlil.

Problémem se pro něho staly ale i činnosti, které nešly vyřešit jinak než jeho osobní přítomností.

"Třeba si jít vyřídit pas na úřad. Vždycky to dopadlo tak, že za mnou přišel celý úřad, že chce fotku nebo podpisy," popsal.

Trable s byrokracií částečně vyřešil i tím, že si zřídil trvalé bydliště v daňově příznivější lokalitě uprostřed francouzské Riviéry v Monaku.

"Cyklista musí být během zimy někde, kde je teplo, a v Monaku se dá trénovat po celý rok," dodal bývalý cyklista.

S rodinou tam stále žije a vychovává sedmiletého syna Marlona.