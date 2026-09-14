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Sport

„Nechápu, jak je tohle možné.“ Manchester řeší skandální trefu, která rozhodla derby

ČTK
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Jediný gól v manchesterském derby, kterým Erling Haaland rozhodl o vítězství City na hřišti United, neměl podle organizace Pro Ref sdružující anglické fotbalové rozhodčí platit. Videoasistent rozhodčího se zmýlil, když branku uznal. Organizace to uvedla v prohlášení po utkání 4. kola anglické ligy.

Premier League - Manchester United v Manchester City
Erling HaalandFoto: REUTERS – Jason Cairnduff
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Haalandův gól v 60. minutě nejprve neplatil kvůli ofsajdu, ale situaci přezkoumal videorozhodčí a potvrdil, že se norský útočník nenacházel v postavení mimo hru. Branku proto hlavní sudí uznal.

Pro Ref však uvedla, že VAR opominul pravděpodobný vliv Haalandova spoluhráče Enza Fernándeze, který se pokusil hlavičkovat míč z ofsajdové pozice. "Enzo Fernández se míče nedotkl, a proto je případné porušení pravidla o ofsajdu subjektivní.

VAR však nevyhodnotil pravděpodobný vliv jeho pozice a měl doporučit přezkoumání na hřišti. Kontaktovali jsme Manchester United, abychom uznali chybu. Celá událost bude přezkoumána," oznámila organizace rozhodčích.

Trenéra Manchesteru United Michaela Carricka rozhodnutí sudích rozzlobilo.

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"Já to prostě nechápu, opravdu to nechápu. Nechápu, jak je to možné. Snažíme se rozhodčím tolik pomáhat, mají takové zázemí, tolik lidí, komisí a obrazovek, a oni pak stejně rozhodnou špatně," řekl na tiskové konferenci po zápase.

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