„Nechápu, jak je tohle možné.“ Manchester řeší skandální trefu, která rozhodla derby

Jediný gól v manchesterském derby, kterým Erling Haaland rozhodl o vítězství City na hřišti United, neměl podle organizace Pro Ref sdružující anglické fotbalové rozhodčí platit. Videoasistent rozhodčího se zmýlil, když branku uznal. Organizace to uvedla v prohlášení po utkání 4. kola anglické ligy.
Haalandův gól v 60. minutě nejprve neplatil kvůli ofsajdu, ale situaci přezkoumal videorozhodčí a potvrdil, že se norský útočník nenacházel v postavení mimo hru. Branku proto hlavní sudí uznal.
Pro Ref však uvedla, že VAR opominul pravděpodobný vliv Haalandova spoluhráče Enza Fernándeze, který se pokusil hlavičkovat míč z ofsajdové pozice. "Enzo Fernández se míče nedotkl, a proto je případné porušení pravidla o ofsajdu subjektivní.
VAR však nevyhodnotil pravděpodobný vliv jeho pozice a měl doporučit přezkoumání na hřišti. Kontaktovali jsme Manchester United, abychom uznali chybu. Celá událost bude přezkoumána," oznámila organizace rozhodčích.
Trenéra Manchesteru United Michaela Carricka rozhodnutí sudích rozzlobilo.
"Já to prostě nechápu, opravdu to nechápu. Nechápu, jak je to možné. Snažíme se rozhodčím tolik pomáhat, mají takové zázemí, tolik lidí, komisí a obrazovek, a oni pak stejně rozhodnou špatně," řekl na tiskové konferenci po zápase.
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