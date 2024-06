"Nečekaná" remíza. Slováci a Rumuni slaví postup, na Euru končí Ukrajina

Slovenští fotbalisté se radují z postupu do osmifinále Eura, i když z třetího místa. Rozuzlení skupiny E dopadlo podle očekávání, Slováci uhráli s Rumunskem pro oba týmy výhodnou remízu 1:1. Rumuni vyhráli skupinu, druhá skončila Belgie po remíze 0:0 s Ukrajinou, která na ME končí i přes čtyři získané body.

Zápas slovenských a rumunských fotbalistů ve skupině E mistrovství Evropy ve Frankfurtu nad Mohanem skončil remízou, která poslala oba týmy do osmifinále. Slováci podobně jako v přechozích zápasech vedli, postaral se o to Ondrej Duda, ale Razvan Marin z penalty ještě do přestávky vyrovnal.

Nejvyrovnanější skupinu, v níž všechny čtyři týmy získaly poprvé čtyři body, vyhráli díky skóre Rumuni a střetnou se v úterý v Mnichově s Nizozemskem, nebo Slovinskem. Slováci skončili třetí a jejich příštím soupeřem bude Španělsko, nebo Anglie.

Oba soupeři věděli, že remíza jim dá jistotu postupu bez ohledu na vývoj v souběžně hraném utkání Belgie s Ukrajinou, přesto nehráli nijak přehnaně opatrně. Diváci viděli 12 slovenských a devět rumunských střel. Slováci měli být podle papírových předpokladů a žebříčku FIFA před turnajem nejslabším účastníkem skupiny E, ale po osmi letech jsou znovu v osmifinále.

Italský trenér Slováků Calzona ve dvou předchozích zápasech vsadil na stejnou základní jedenáctku, tentokrát zařadil mezi křídla z české ligy do středu útočného tria Strelce místo Boženíka. Nechyběl ani levý obránce Hancko, přestože po prohraném utkání s Ukrajinou panovaly obavy o jeho zdraví. V sestavě soupeře se nově objevili na krajích zálohy Coman a Hagi, syn rumunské fotbalové legendy.

V hledišti měli převahu rumunští fanoušci, na trávníku sice patřil úvod Slovákům, ale vytěžili z něj sérii rohových kopů, které zahrával Haraslín. Na druhé straně obránce Ratiu protáhl brankáře Dúbravku povedenou střelou mířící ke vzdálenější tyči. Rumuni se na Euru zatím prezentovali jako nejčastěji střílející tým z dálky, proti Ukrajině z toho vytěžili dva góly a jejich kapitán Stanciu to zkusil i tentokrát.

Ve 24. minutě poslal Kucka od postranní čáry přesný centr do šestnáctky a Duda hlavičkoval do sítě. Záložník Verony dal čtrnáctý gól ve slovenském dresu a v současném kádru se dotáhl na nejlepšího střelce Kucku. Slováci tak i ve svém třetím zápase na Euru vstřelili gól jako první a opět už během úvodní půlhodiny.

V té chvíli byli v čele skupiny, zatímco Rumuni klesli na poslední místo. O deset minut později ale za Hanckův zákrok na Hagiho nařídil videorozhodčí penaltu, kterou Razvan Marin proměnil nekompromisní střelou pod břevno ve svůj druhý gól na šampionátu. Rumuni se vyhoupli zpátky do čela tabulky.

Hned v úvodu druhého dějství měl po zmatcích v rumunské obraně šanci Schranz, ale brankář Nita mu třetí gól na turnaji nedovolil. Stejně tak na druhé straně Dúbravka neumožnil Marinovi postoupit na první místo střelecké tabulky. Blíž ke gólu byli přece jen Slováci, ale Nita v rozštěpu zastavil Strelcovu střelu a Haraslín mířil těsně vedle.

Až poté, co se nad stadionem přehnala bouřka a hustý liják, při němž asi hráče mrzelo, že pořadatelé nevyužili zatahovací střechu, se utkání dohrávalo v poklidu. S bodem, který předpovídaly sázkové kanceláře, byly spokojené obě strany. Rumuny mohla mrzet jen druhá žlutá karta, kterou dostal obránce Bancu a bude tak v osmifinále chybět.

Belgičané v osmifinále potkají Francii

Fotbalisté Belgie remizovali s Ukrajinou 0:0 a postoupili ze druhého místa skupiny E do osmifinále, v němž je čeká Francie. Ukrajina sice v nejvyrovnanější skupině získala čtyři body, přesto na turnaji kvůli skóre končí.

Jelikož i druhý zápas skupiny E skončil remízou 1:1 mezi Slovenskem a Rumunskem, stalo se, že všechny čtyři celky mají po čtyřech bodech. Rumunsko díky úvodní výhře 3:0 nad Ukrajinou získalo první místo, Ukrajinu naopak tento výsledek stál postup. Belgie sice podruhé na turnaji nedala gól, ale postupovou remízu si ve Stuttgartu bez větších potíží hlídala.

Trenér Ukrajiny Rebrov si dovolil nenasadit kapitána Zinčenka, který v prvních dvou zápasech nebyl ve formě. Chtěl hlavně zpevnit kraje obrany, aby zastavil nebezpečná křídla Belgie.

A Belgie se skutečně přes křídla příliš neprosazovala, nejnebezpečnější situace měl na svědomí klíčový tvůrce hry De Bruyne. Nejprve po jeho přihrávce vystřelil nedůrazně Lukaku, poté se sám De Bruyne pokusil skórovat z přímého kopu, jeho technický pokus ale skončil jen v boční síti.

Ani Ukrajina se v útoku příliš neprosazovala. Dovbyk byl v zakončení nedůrazný, a když se těsně před poločasem dostával do slibné pozice Jaremčuk, tak ještě přihrával a ze šance sešlo.

Vývoj skupiny brnkal oběma týmům na nervy. Belgie věděla, že z druhého místa půjde na silnou Francii, ale zároveň si byla vědoma toho, že nesmí hru otevřít, jelikož inkasovaný gól a porážka by mohly znamenat vyřazení. To samé ale platilo pro Ukrajinu, která byla v poločase na nepostupovém čtvrtém místě, jenže jediný gól ve druhém utkání by ji na postupové příčky vrátil, proto také nechtěla riskovat porážku.

Oba celky se tak nadále prosazovaly zejména z protiútoků a nepouštěly se do většího tlaku. Po jednom z brejků se do zakončení dostal Lukaku, ale s jeho přízemní střelou neměl brankář Trubin problém. Dobře s brejkem nenaložil ani střídající Carrasco.

O chvíli později už Carrasco prověřil Trubina, ten zasáhl. Ukrajinská obrana pak zablokovala pokus kličkujícího Dokua. Na druhé straně pak stoper Faes ubránil Dovbyka v rohu malého vápna.

Jelikož v souběžném utkání byla stále remíza a Ukrajina tak zůstávala čtvrtá, musel na posledních deset minut už trenér Rebrov zariskovat. Místo stopera poslal do hry útočníka Jarmolenka. Ukrajina hned zahrozila z rohového kopu, který Malinovskij zahrál přímo na branku, brankář Casteels zachraňoval na poslední chvíli a vytáhl míč z brankové čáry.

Belgický brankář zachránil spoluhráče i v nastavení, kdy Ukrajinci prošli v klidu přes celé hřiště a Sudakov nebezpečně vypálil po zemi. Casteels však míč chytil a nedovolil tak ani dorážku od číhajících útočníků. Další možnost už si Ukrajina nevytvořila a Belgie si pohlídala postupový výsledek.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu:

Skupina E:

Frankfurt nad Mohanem: Slovensko - Rumunsko 1:1 (1:1)

Branky: 24. Duda - 37. R. Marin z pen. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Duda - Burca, Bancu, Puscas. Diváci: 47.000.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (90.+3. Gyömbér), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (90.+3 Bero) - Schranz (77. Ďuriš), Strelec (70. Boženík), Haraslín (70. Suslov). Trenér: Calzona.

Rumunsko: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - M. Marin - Hagi (67. Man), R. Marin (86. Rus), Stanciu, Coman (58. Sorescu) - Dragus (67. Puscas). Trenér: Iordanescu.

Stuttgart: Ukrajina - Belgie 0:0

Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Dovbyk - Faes. Diváci: 54.000.

Ukrajina: Trubin - Tymčyk, Zabarnyj, Svatok, Matvijenko, Mykolenko (58. Zinčenko) - Šaparenko (70. Vanat), Bražko (70. Stepanko), Sudakov - Jaremčuk (70. Malinovskij), Dovbyk. Trenér: Rebrov.

Belgie: Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans (62. Mangala), Onana - De Bruyne - Trossard (62. Carrasco), Lukaku (90. Openda), Doku (77. Bakayoko). Trenér: Tedesco.