Nečas přispěl v NHL dvěma body k výhře Colorada, Pastrňák překonal Bergerona

Martin Nečas přispěl v sobotním utkání NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Colorada 5:2 nad Calgary a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. David Pastrňák pomohl v odpoledním zápase Bostonu jednou brankou k vítězství 5:4 v prodloužení nad Chicagem a se 428 trefami se osamostatnil na třetím místě v klubovém pořadí střelců.
Na gól mu přihrál Pavel Zacha. Filip Hronek připravil jednu branku Vancouveru, který doma podlehl Torontu 2:4.
Po akcích Nečase padly první dvě branky zápasu. Český hráč založil v 15. minutě protiútok, který zakončil precizní střelou Nathan MacKinnon. Nečas přidal druhý gól v úvodu druhé třetiny v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu. Sedmadvacetiletý útočník si připsal alespoň dva body ve třech z posledních čtyř zápasů.
Při vyhlášení hvězd Nečase předčil Artturi Lehkonen, který zvýšil na 3:0 a pojistil výhru gólem na konečných 5:2. Nejlepším hráčem zápasu byl zvolen obránce Cale Makar, jenž přihrál na čtyři branky. Na straně poražených odehrál Adam Klapka téměř dvanáct minut.
Pastrňák vyrovnal ve 14. minutě na 1:1 ze sólového úniku, do kterého jej vyslal Zacha bekhendovou přihrávkou z vlastního pásma na útočnou modrou čáru. Kapitán Bostonu se prosadil forhendovou kličkou a v tabulce střelců Bruins za sebe odsunul Patrice Bergerona. Před ním už jsou pouze Phil Esposito (459) a Johnny Bucyk (545).
Boston poté nabral ztrátu 2:4, ale dokázal vyrovnat. V 54. minutě snížil Mason Lohrei a do prodloužení zápas poslal Morgan Geekie, který se trefil dvanáct sekund před koncem po velkém tlaku při power play. O vítězství domácích rozhodl v 63. minutě Elias Lindholm.
Hronek si připsal jedenáctou gólovou přihrávku v sezoně. Český bek našel na útočné modré čáře Brocka Boesera, který z úniku vyrovnal na 1:1.
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