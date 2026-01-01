Přeskočit na obsah
Nečas přispěl k demoličnímu startu Colorada. Pastrnák exceloval proti Edmontonu

ČTK

David Pastrňák režíroval v NHL dvěma góly a přihrávkou výhru hokejistů Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Martin Nečas přispěl asistencí k vítězství Colorada 6:1 nad St. Louis.

Bruins Oilers Hockey
David Pastrňák přijímá gratulace od svých spoluhráčůFoto: CTK
Pastrňák otevřel v osmé minutě skóre z přesilové hry. Český útočník získal odražený puk u zadního mantinelu po nepřesné střele od modré čáry a ze záporného úhlu dostal kotouč do branky po odrazu od gólmana Connora Ingrama.

Druhý bod si připsal v závěru druhé třetiny. Pastrňák vedl přečíslení, které zakončil do prázdné branky Jonathan Aspirot a zvýšil na 4:1. Povedený večer završil havířovský rodák v 55. minutě střelou z pravého kruhu bez přípravy a upravil na konečných 6:2. Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd pouze gólman Bostonu Jeremy Swayman, který kryl 34 střel.

Colorado vedlo po akci Nečase 4:0 už v čase 4:39. Český útočník přihrál z mezikruží na levou stranu Nathanu MacKinnonovi, který střelou bez přípravy vstřelil svůj druhý gól v zápase a celkově nasbíral čtyři body (2+2). Skóre uzavřel v 57. minutě Valerij Ničuškin, jenž nasázel hattrick.

Výsledky NHL:

Washington - NY Rangers 6:3, Vegas - Nashville 2:4, Anaheim - Tampa Bay 3:4 v prodl., San Jose - Minnesota 4:3 po sam. nájezdech, Detroit - Winnipeg 2:1, Columbus - New Jersey 2:3, Dallas - Buffalo 1:4, Colorado - St. Louis 6:1, Calgary - Philadelphia 5:1, Edmonton - Boston 2:6.

