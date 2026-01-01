Nečas přispěl k demoličnímu startu Colorada. Pastrnák exceloval proti Edmontonu

David Pastrňák režíroval v NHL dvěma góly a přihrávkou výhru hokejistů Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Martin Nečas přispěl asistencí k vítězství Colorada 6:1 nad St. Louis.
Pastrňák otevřel v osmé minutě skóre z přesilové hry. Český útočník získal odražený puk u zadního mantinelu po nepřesné střele od modré čáry a ze záporného úhlu dostal kotouč do branky po odrazu od gólmana Connora Ingrama.
Druhý bod si připsal v závěru druhé třetiny. Pastrňák vedl přečíslení, které zakončil do prázdné branky Jonathan Aspirot a zvýšil na 4:1. Povedený večer završil havířovský rodák v 55. minutě střelou z pravého kruhu bez přípravy a upravil na konečných 6:2. Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd pouze gólman Bostonu Jeremy Swayman, který kryl 34 střel.
Colorado vedlo po akci Nečase 4:0 už v čase 4:39. Český útočník přihrál z mezikruží na levou stranu Nathanu MacKinnonovi, který střelou bez přípravy vstřelil svůj druhý gól v zápase a celkově nasbíral čtyři body (2+2). Skóre uzavřel v 57. minutě Valerij Ničuškin, jenž nasázel hattrick.
Výsledky NHL:
Washington - NY Rangers 6:3, Vegas - Nashville 2:4, Anaheim - Tampa Bay 3:4 v prodl., San Jose - Minnesota 4:3 po sam. nájezdech, Detroit - Winnipeg 2:1, Columbus - New Jersey 2:3, Dallas - Buffalo 1:4, Colorado - St. Louis 6:1, Calgary - Philadelphia 5:1, Edmonton - Boston 2:6.
Kate Winsletová oslavila padesátiny režijním debutem i rolí. A vsadila na dobré herce
Britská herečka Kate Winsletová ve svém režijním debutu Sbohem, June nic neriskuje. Podle scénáře vlastního syna natočila komorní rodinné melodrama. Film potvrzuje její citlivost k hercům, ale odhaluje limity projektu postaveného spíš na důvěře než jasné autorské vizi.
Církev často dává odpovědi, na které se nikdo neptá, konstatuje Petr Glogar
Klášter bosých karmelitánů Fortna jsme otevřeli pro veřejnost jako nízkoprahový prostor, kam může člověk přijít takzvaně z ulice, říká mnich a terapeut Jan Glogar. A dodává, že jde o místo s úžasným geniem loci, kde je úzdravné i jen tak pobýt.
Míč mu překážel, přesto střídal velkokluby. Neuvěřitelný příběh krále podvodníků
Brazilci mu říkají "Forrest Gump fotbalu", srovnávají ho i s podvodníkem Frankem Abagnalem, jehož ve filmu Stevena Spielberga Catch Me If You Can z roku 2002 nezapomenutelně ztvárnil Leonardo di Caprio. A jeho příběh zní v kontextu dnešního světa naprosto bizarně a neuvěřitelně.
Češi udolali houževnaté Lotyše, ve čtvrtfinále se utkají se Švýcarskem
Česká hokejová dvacítka zakončila na mistrovství světa vystoupení ve skupině B výhrou nad Lotyši 4:2 a připsala si třetí vítězství ze čtyř startů. V tabulce skupiny obsadili svěřenci kouče Patrika Augusty po porážce Finska s Kanadou 4:7 druhé místo a ve čtvrtfinále se utkají v pátek od 22:30 SEČ se Švýcarskem.
Suchý leden je ve skutečnosti špatný? Experti přišli s varováním
Suchý leden, nebo v Česku populárnější suchý únor, se stal novoročním rituálem mnoha lidí, kteří po svátečním přejídání a několika sklenkách navíc chtějí dosáhnout měsíce bez alkoholu. Proč? Touží po restartu těla i mysli. Jenže čím dál více odborníků upozorňuje, že tento populární trend nemusí být tak přínosný, jak by se mohlo zdát – a v některých případech může dokonce vést k nezdravým návykům.