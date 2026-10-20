„Skvělá střela!“ Nečas musel na šití, pak nadchl komentátora dokonalou ranou

Český hokejový útočník Martin Nečas svým pátým gólem a jedenáctým bodem v sezoně NHL neodvrátil prohru Colorada 2:3 na ledě Philadelphie. Flyers po nevydařeném startu do ročníku vyhráli podruhé za sebou.
Nečas musel na konci první třetiny zamířit po zásahu odraženým pukem do kabiny na šit.
Nešlo však o vážnější zranění a na led se vrátil. V čase 37:52 napřáhl na vrcholku pravého kruhu pro vhazování a svižným pokusem zápěstím snížil na 1:2.
„Skvělá střela,“ rozplýval se komentátor nad ranou, která dokonale zaletěla přesně do horního rohu branky.
O vítěznou trefu Philadelphie se v sedmé minutě třetí třetiny postaral Noel Acciari, jenž si připsal první bod v ročníku.
„Byli jsme hrozně pomalí a nepřesní. Herní situace jsme řešili zbrkle a tempo, kterým jsme hráli, neodpovídalo NHL. Puky nám odskakovaly od hokejek a na výsledku je to znát,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar.
Úvodní dva góly Flyers obstaral Matvej Mičkov a tři asistence v utkání zapsal Trevor Zegras. Obránce David Jiříček odehrál za vítěze necelých 10 minut a nebodoval.
Flyers po devíti prohrách v úvodních devíti zápasech sezony potvrdili zlepšení a navázali na vítězství 3:1 nad Ottawou. Český brankář Daniel Vladař duel s Coloradem sledoval pouze ze střídačky. Joseph Woll si v utkání připsal 24 zákroků a zakončil duel s úspěšností přesahující 92 procent.
Hunter McDonald, Jacob Gaucher a Cole Knuble naskočili do prvního zápasu v sezoně a úspěšně nahradili zraněné opory v čele s Travisem Konecným a Owenem Tippettem.
„Je skvělé vidět, že můžeme nahradit v podstatě každého, do dalšího průběhu sezony je to pro nás velmi důležité znamení. Kluci, kteří dostali víc prostoru, i kluci, kteří debutovali, odehráli výborný zápas,“ řekl brankář Woll.
Na střídačce zůstal při výhře Utahu 5:4 nad Pittsburghem Karel Vejmelka. Jeho náhradník Sebastian Cossa z osobního pohledu neodehrál ideální zápas a inkasoval čtyři branky z 19 střel, přesto dovedl Mammoth k výhře.
Utah vyhrál sedmý z úvodních deseti zápasů a v tabulce Západní konference se posunul na druhé místo za vedoucí Vegas. Pittsburgh je na Východě až čtrnáctý. Hůř na tom jsou pouze Columbus a Philadelphia.
Pauzu v náročném programu v pondělí dostal také Lukáš Dostál, jehož Anaheim podlehl newyorským Rangers 2:5. Ville Husso, který dostal před českým brankářem přednost, inkasoval pětkrát z 30 pokusů a úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta.
Dvakrát ho překonal dánský útočník Oliver Bjorkstrand, který i přes svou pozici ve čtvrtém útoku podruhé v sezoně prožil dvougólový večer. Rangers potvrdili skvělý vstup do sezony a v čele Východní konference se bodově dotáhli na Carolinu. Doma navíc i po šesti zápasech zůstávají stoprocentní.
„Minulý rok jsme se tu trápili, takže si užíváme to, že se nám tentokrát před vlastními fanoušky daří. Pomáhá nám samozřejmě i to, jak skvělá atmosféra na tribunách panuje,“ řekl Alexis Lafreniére, který si v zápase připsal dva body a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče Rangers.
Třetí gól v ročníku vstřelila jednička červnového draftu Gavin McKenna. Osmnáctiletý mladík ve druhé třetině duelu proti San Jose poslal Toronto do vedení 2:1 a jeho trefa se při výhře 3:1 ukázala jako vítězná. Maple Leafs vyhráli po třech porážkách, naopak Sharks prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů.
Výsledky NHL:
NY Rangers - Anaheim 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Branky: 34. a 44. Bjorkstrand, 2. Durzi, 25. J. Miller, 31. Perreault - 59. Jensen, 60. Greer. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18:006. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Durzi, 3. Garand (všichni NY Rangers).
Philadelphia - Colorado 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 8. a 33. Mičkov, 47. Acciari - 38. Nečas, 55. T. Hughes. Střely na branku: 24:26. Diváci: 18.353. Hvězdy zápasu: Mičkov, 2. Zegras, 3. Acciari (všichni Philadelphia).
Toronto - San Jose 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Branky: 40. Matthews, 45. McKenna, 60. Paul - 14. Marchment. Střely na branku: 31:31. Diváci: 19.011. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Askarov (San Jose).
Utah - Pittsburgh 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
Branky: 6. Keller, 11. Stenlund, 32. Schmidt, 35. Yamamoto, 42. Schmaltz - 2. E. Karlsson, 28. Rakell, 43. Činachov, 55. Carlile. Střely na branku: 29:19. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. Schmidt, 2. Stenlund, 3. Schmaltz (všichni Utah).