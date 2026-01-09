Nečas opět zářil. Bleskovou ranou z téměř nulového úhlu propálil gólmana Ottawy

Hokejisté Colorada rozstříleli v NHL Ottawu 8:2, Martin Nečas k tomu přispěl gólem a asistencí.
Nejproduktivnější český hráč v tomto ročníku NHL Nečas nejprve v 18. minutě vybídl přihrávkou mezi kruhy ke střele osamoceného Nathana MacKinnona. Ten zvýšil na 2:0. Dvacátý gól v sezoně vsítil Nečas v čase 31:46, kdy šlo Colorado v početní převaze do vedení 4:1. Tentokrát se role vyměnily. MacKinnon mu poslal kotouč a Nečas se z těžkého úhlu ránou bez přípravy nemýlil.
Avalanche měli v zápase dva čtyřbodové hráče. MacKinnona, který navýšil svoji bilanci o gól a tři asistence, a obránce Joshe Mansona, jenž si připsal bilanci 2+2. Třicetiletý MacKinnon se vrátil do čela statistiky o nejproduktivnějšího hráče, má 78 bodů. Těsně ztrácí Connor McDavid z Edmontonu, ačkoliv ve čtvrtek proti Winnipegu bodoval už v 17. utkání v řadě.
Klub z Denveru, za který nastoupil i druhý Čech Ivan Ivan, nadále jasně vévodí celé NHL. Zvítězil po dvou porážkách, Ottawa je na Východě předposlední.
David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po přihrávce u výhry Bostonu nad Calgary 4:1.
Pastrňák třicátou asistenci v sezoně zaznamenal v čase 12:06. Po přechodu do útočného pásma a zadovce Marata Chusnutdinova našel druhý nejlepší český střelec v historii soutěže na druhém kruhu volného Švéda Eliase Lindholma. Ten střelou z první zvýšil vedení Bruins na 2:0 a jeho branka byla nakonec vítězná.
Osmadvacetiletý Zacha se podepsal přihrávkou pod poslední gól domácích v závěru druhého dějství, kdy Bostonu zajistil už čtyřbrankový náskok Casey Mittelstadt. Necelou minutu poté už jen upravil na konečných 1:4 Connor Zary.
Do branky Bostonu se poprvé od 27. prosince postavil Fin Joonas Korpisalo, inkasoval jen jednou a téměř po měsíci si připsal vítězství. "Bylo skvělé být zpátky mezi tyčemi. Nechytal jsem skoro dva týdny, takže jsem se snažil co nejvíc této šance využít," řekl Korpisalo.
Adam Klapka z Calgary odehrál přes deset minut. V hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl bilanci -1. Flames prohráli čtvrté utkání v řadě a nastříleli v nich pouhých šest branek, naopak sedmnáctkrát inkasovali.
Výsledky NHL:
Boston - Calgary 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Branky: 10. Kuraly, 13. E. Lindholm (Pastrňák), 35. Lohrei, 38. Mittelstadt (Zacha) - 39. Zary. Střely na branku: 30:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Kuraly, 3. Jeannot (všichni Boston).
Montreal - Florida 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Branky: 34., 48. a 60. Texier, 3. Dobson, 18. O. Kapanen, 58. Slafkovský - 26. a 52. Bennett. Střely na branku: 19:27. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Texier, 2. O. Kapanen, 3. Montembeault (všichni Montreal).
Detroit - Vancouver 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky: 20. a 57. P. Kane, 26. Sandin-Pellikka, 31. Compher, 59. Raymond - 28. DeBrusk. Střely na branku: 25:24. Diváci: 18.425. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Sandin-Pellikka, 3. Compher (všichni Detroit).
NY Rangers - Buffalo 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Branky: 30. Zibanejad, 41. Trocheck - 5. Doan, 27. Tuch, 33. Zucker, 55. Samuelsson, 59. McLeod. Střely na branku: 32:21. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zucker, 2. Samuelsson, 3. Ellis (všichni Buffalo).
Philadelphia - Toronto 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 21. Konecny - 55. Laughton, 63. Cowan. Střely na branku: 23:23. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 62:33 minut, z 21 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 91,3 procenta. Diváci: 19.546. Hvězdy zápasu: 1. Cowan, 2. Laughton (oba Toronto), 3. Vladař (Philadelphia).
Pittsburgh - New Jersey 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky: 7. E. Karlsson, 26. Dewar, 40. Malkin, 54. Lizotte - 43. L. Hughes. Střely na branku: 29:29. Diváci: 16.125. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Dewar, 3. Skinner (všichni Pittsburgh).
Carolina - Anaheim 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Branky: 29. Jankowski, 35. Stankoven, 37. Chatfield, 51. Blake, 58. Hall - 14. Poehling, 33. Granlund. Střely na branku: 35:13. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Chatfield, 2. Stankoven, 3. Hall (všichni Carolina).
Nashville - NY Islanders 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 40. O'Reilly, rozh. náj. F. Forsberg - 33. Holmström. Střely na branku: 27:31. David Rittich odchytal za NY Islanders 65 minut, z 27 střel inkasoval jednou a měl úspěšnost zákroků 96,3 procenta. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Saros, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).
Winnipeg - Edmonton 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)
Branky: 12. Connor, 19. Pearson, 19. Morrissey - 18. Podkolzin, 40. McDavid, 49. Hyman, 51. Bouchard. Střely na branku: 16:30. Diváci: 14.373. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Bouchard (Edmonton).
Colorado - Ottawa 8:2 (2:0, 6:1, 0:1)
Branky: 11. a 37. Manson, 35. a 39. Nelson, 18. MacKinnon (Nečas), 23. C. Makar, 32. Nečas, 33. Burns - 26. Pinto, 48. B. Tkachuk. Střely na branku: 34:31. Diváci: 18.092. Hvězdy zápasu: 1. Manson, 2. MacKinnon, 3. Nelson (všichni Colorado).
Vegas - Columbus 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)
Branky: 13. a 26. R. Smith, 34. Eichel, 39. Stone (Hertl), 57. Howden (Hertl) - 9. Jenner, 11. K. Johnson, 55. Marčenko. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.614. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. R. Smith, 3. Eichel (všichni Vegas).
Seattle - Minnesota 2:3 v prodl. (0:2, 0:0, 2:0 - 0:1)
Branky: 44. Larsson, 50. Beniers - 5. Hartman, 16. Faber, 63. Zuccarello. Střely na branku: 28:34. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello (Minnesota), 2. Dunn, 3. Grubauer (oba Seattle).
Je to opravdu kočka. O takové přednostce si může česká železnice nechat jen zdát
Novou přednostkou železniční stanice v západojaponské prefektuře Wakajama se ve středu stala kočka jménem Jontama, která je už třetí v pořadí. Pokračuje tak téměř 20 let stará tradice, která podpořila cestovní ruch a uchránila stanici před finančním krachem, napsala agentura Kjódó.
Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva
Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.
ŽIVĚSilné sněžení děsí řidiče. Doprava v Česku kolabuje, stojí i část dálnic
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
Preciado opouští Spartu. Ekvádorec míří do Brazílie, na Letnou putuje štědré odstupné
Fotbalový obránce Angelo Preciado je blízko odchodu ze Sparty. Sedmadvacetiletý reprezentant Ekvádoru míří podle serveru uol.com do brazilského klubu Atlético Mineiro. Letenští by za něj podle zákulisních zdrojů měli vyinkasovat částku okolo pěti milionů eur (přibližně 122 milionů korun) plus procenta z případného dalšího prodeje.
ŽIVĚNerespektuje právní řád. Prezident napsal Babišovi, proč odmítá jmenovat Turka
Žádné ojedinělé excesy. Filip Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal prezident Pavel v dopise Babišovi, proč odmítl Turka jmenovat ministrem.