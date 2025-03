Nečas dal dva góly a byl hvězdou zápasu. Zářil i Kulich, zastínil rekordního Crosbyho

Čeští hokejisté Martin Nečas a Jiří Kulich pomohli ve čtvrtečních zápasech NHL dvěma góly k výhrám svých týmů. Nečas dvakrát překonal krajana Davida Ritticha v brance Los Angeles, na vítězství Colorada 4:0 se podílel celkem třemi body a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Kulich přispěl k triumfu Buffala 7:3 nad Pittsburghem a rovněž on získal ocenění pro nejlepšího hráče duelu.

Nečas po přesunu do druhého útoku Avalanche bodově pookřál. Do statistik se zapsal i ve čtvrtém zápase a poprvé v kariéře v NHL nasbíral 80 bodů za sezonu. S bilancí 26+54 je druhým nejproduktivnějším Čechem v lize za Davidem Pastrňákem z Bostonu a celkově mu v bodování soutěže patří 13. místo.

Proti Los Angeles mistr světa z Prahy ve 27. minutě ukázal rychlé ruce, když do odkryté části branky zasunul puk odražený od zadního mantinelu. Devět minut nato zvýšil Nečas v přesilovce střelou z pravého kruhu na 3:0. Jubilejní 80. bod v sezoně přidal ve 45. minutě, kdy v další početní výhodě připravil branku pro Jonathana Drouina.

Colorado v souboji dvou celků s výbornou formou zvítězilo v dvanáctém z posledních 14 zápasů, Los Angeles prohrálo podruhé z uplynulých 11 utkání. Brankář Mackenzie Blackwood vychytal počtvrté v sezoně a po 14. v kariéře čisté konto.

"Věděli jsme, že nás čeká velký zápas. Potkaly se dva výborné týmy, pro nás to byla velká výzva. Dnes jsme všichni hráli skvěle. Dařilo se všem čtyřem lajnám, fungovaly speciální formace a gólman chytal skvěle. Víme, že v tomto nastavení jsme tým, proti kterému se hraje velmi složitě. Musíme v tom pokračovat i dál," řekl Nečas, který byl zvolen první hvězdou zápasu.

Stejného ocenění se dočkal i Kulich, který naskočil do druhého duelu po desetidenní pauze způsobené otřesem mozku. Dvěma trefami si vylepšil sezonní bilanci na 14 branek. Český centr hrál v elitní formaci Sabres a pomohl k třetímu vítězství za sebou.

Obě branky dvacetiletý útočník vstřelil ve druhé třetině, kterou Buffalo ovládlo 5:0. V jejím úvodu se prosadil svižnou ranou z pozice mezi kruhy a poslal Sabres do vedení 3:1. Ve 31. minutě se dostal ke střele z delší vzdálenosti, opět ale využil své silné zápěstí a nedal střídajícímu gólmanovi Alexi Nedeljkovicovi šanci.

Nový rekord NHL stanovil lídr Penguins Sidney Crosby, který osmdesátým bodem v sezoně rozhodl o tom, že podvacáté v kariéře zakončí ročník s průměrem alespoň bodu na zápas. Kanadský veterán překonal Waynea Gretzkého, jemuž se stejná věc povedla devatenáctkrát.

"Je těžké to teď hodnotit, protože jsme prohráli a navíc jsme dostali sedm branek. Každopádně si toho moc vážím. Není to ale jen o mně, pomohli mi skvělí spoluhráči, se kterými mám v Pittsburghu možnost nastupovat. Je to krásná meta, ale hokej se hraje pro výhry a na tu jsme dneska nedosáhli," litoval rozpolcený Crosby, jenž s Pittsburghem téměř jistě přijde o play off.

Penguins aktuálně ztrácejí na osmý Montreal šest bodů, navíc odehráli o tři zápasy víc, takže naději mají už jen teoretickou. Canadiens mohli mít náskok ještě vyšší, ale nestačili na Philadelphii. Porážku kanadského týmu neodvrátil ani Dobeš, který po pěti zápasech dostal šanci v základní sestavě. Duel zakončil s podprůměrnou úspěšností zákroků 80 procent a Montreal i kvůli tomu prohrál počtvrté za sebou.

Čtvrteční duely nevyšly českým gólmanům. Vedle Ritticha chytal také Karel Vejmelka, který dostal čtyři branky při debaklu Utahu 0:8 v Tampě. Jakub Dobeš v duelu s Philadelphií lovil puk ze sítě dokonce šestkrát.

Výsledky NHL:

Colorado - Los Angeles 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 27. a 36. Nečas, 26. L. O'Connor, 45. Drouin (Nečas). Střely na branku: 26:22. Rittich odchytal za Los Angeles celý zápas, inkasoval 4 branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 18.087. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Makar, 3. Blackwood (všichni Colorado).

Buffalo - Pittsburgh 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)

Branky: 24. a 32. Kulich, 1. T. Thompson, 5. Krebs, 26. Samuelsson, 33. Kozak, 40. Tuch - 12. Crosby, 43. Lizotte, 54. Hayes. Střely na branku: 30:25. Diváci: 16.418. Hvězdy zápasu: 1. Kulich, 2. Kozak, 3. Krebs (všichni Buffalo).

Detroit - Ottawa 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Branky: 46. Kane, 52. Raymond, 56. Tarasenko - 6. Chabot, 14. Stützle, 22. Perron, 49. Amadio. Střely na branku: 34:32: Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. Raymond (oba Detroit), 3. Perron (Ottawa).

Tampa Bay - Utah 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Branky: 2. a 38. Guentzel, 40. a 55. Bjorkstrand, 5. Hedman, 26. Goncalves, 30. Kučerov, 49. Point. Střely na branku: 21:25. Vejmelka odchytal za Arizonu 29 minut a 14 sekund, inkasoval čtyři branky z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 63,6 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. McDonagh, 2. Kučerov, 3. Vasilevskij (všichni Tampa).

Philadelphia - Montreal 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

Branky: 2. a 54. Mičkov, 12. a 52. Couturier, 11. Deslauriers, 51. Foerster - 8. Newhook, 43. Caufield, 54. Dvorak, 57. Laine. Střely na branku: 30:30. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval 6 branek ze 30 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 19.248. Hvězdy zápasu: 1. Mičkov, 2. Couturier, 3. Deslauriers (všichni Philadelphia).

Minnesota - Washington 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Branky: 33. a 59. Gaudreau, 6. Merrill, 40. Boldy - 8. M. Roy, 9. Duhaime. Střely na branku: 21:30. Diváci: 19.106. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Brodin, 3. Gaudreau (všichni Minnesota).

Nashville - St. Louis 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Branky: 3. Svečkov, 11. Skjei - 31. a 53. Holloway, 52. Fowler. Střely na branku: 18:21. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Holloway (St. Louis), 2. Skjei (Nashville), 3. Fowler (St. Louis).

Calgary - Dallas 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky: 29. a 41. Kadri - 8. Hintz, 33. W. Johnston, 35. Granlund, 54. Rantanen, 59. Duchene. Střely na branku: 48:19. Diváci: 17.737. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith (Dallas), 2. Kadri, 3. Frost (oba Calgary).

Seattle - Edmonton 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Branky: 2. a 24. Schwartz, 31. Nyman, 32. Beniers, 33. Burakovsky, 49. McCann - 45. Hyman. Střely na branku: 37:37. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Burakovsky, 3. McCann (všichni Seattle).

San Jose - Toronto 6:5 po sam. nájezdech (2:1, 2:2, 1:2 - 0:0)

Branky: 8. a 44. Toffoli, 18. Graf, 22. Wennberg, 34. Eklund, rozhodující sam. nájezd Celebrini - 15. a 60. W. Nylander, 25. Matthews, 36. Laughton, 60. Tavares. Střely na branku: 35:35. Diváci: 15.514. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli (San Jose), 2. Nylander (Toronto), 3. Graf (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 72 43 4 25 236:216 90 2. Florida 71 43 3 25 229:193 89 3. Tampa Bay 72 42 5 25 259:192 89 4. Ottawa 71 38 5 28 208:206 81 5. Montreal 71 33 9 29 215:240 75 6. Detroit 72 33 6 33 208:231 72 7. Boston 73 30 9 34 192:242 69 8. Buffalo 71 30 6 35 227:249 66

Metropolitní divize:

1. x-Washington 72 47 9 16 261:188 103 2. Carolina 71 43 4 24 228:191 90 3. New Jersey 73 38 7 28 219:193 83 4. NY Islanders 71 32 10 29 195:214 74 5. NY Rangers 72 34 6 32 214:216 74 6. Columbus 70 32 9 29 225:233 73 7. Pittsburgh 74 29 11 34 217:274 69 8. Philadelphia 74 29 9 36 208:258 67

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 72 49 4 19 249:172 102 2. Dallas 72 47 4 21 246:187 98 3. Colorado 73 45 3 25 248:206 93 4. Minnesota 73 41 5 27 200:206 87 5. St. Louis 74 39 7 28 227:211 85 6. Utah 72 32 11 29 203:224 75 7. Nashville 72 27 8 37 184:232 62 8. Chicago 72 21 9 42 196:259 51

Pacifická divize:

1. Vegas 71 43 8 20 242:191 94 2. Los Angeles 71 40 9 22 206:182 89 3. Edmonton 72 41 5 26 233:213 87 4. Vancouver 72 34 12 26 206:219 80 5. Calgary 71 34 11 26 188:211 79 6. Anaheim 71 31 8 32 194:223 70 7. Seattle 73 31 6 36 222:237 68 8. San Jose 71 20 9 42 188:264 49

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje.