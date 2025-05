Nečas jako největší hvězda zápasu pomohl zachránit Colorado ve Stanley Cupu

Útočník Martin Nečas v prvním kole play off NHL gólem a asistencí pomohl Coloradu k výhře nad Dallasem 7:4 a výrazně tak přispěl k tomu, aby se série protáhla do rozhodujícího sedmého zápasu. Postup do konferenčního semifinále slaví Tomáš Hertl s Vegas.

8:10 Martin Nečas slaví s parťáky z Colorada gól v síti Dallasu v šestém utkání série prvního kola play off NHL | Video: NHL.com