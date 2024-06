Nebuďte tupci, vyzývá policie Angličany. V Německu zpívají o druhé světové válce

A je to tu zase. Anglická reprezentace v neděli večer v Gelsenkirchenu duelem proti Srbsku vstoupí do fotbalového Eura a německými ulicemi se znovu rozléhá kontroverzní chorál "Deset německých bombardérů", kterým angličtí fanoušci již pravidelně provokují své německé rivaly.

V pátek i v sobotu večer zněla ulicemi Düsseldorfu, kde se shromáždily tisíce anglických fanoušků, píseň odkazující na letouny Royal Air Force (RAF), které během druhé světové ubránily nebe nad britskými ostrovy a poslaly k zemi celou řadu strojů německých vzdušných sil Luftwaffe.

Antidiskriminační skupina FARE, která patří pod UEFA, už před lety označila píseň za "diskriminující a ultranacionalistickou", protože zesměšňuje německé oběti druhé světové války.

Anglická organizace FA před startem Eura oficiálně vyzvala fanoušky, aby chorálem nejitřili atmosféru, ale marně.

Deník The Telegraph přinesl v sobotu vyjádření šéfa policie v Gelsenkirchenu.

"Nebuďte tupci. To bych jim chtěl vzkázat. To je to jediné, co s tím uděláme, v Německu to není trestné. Doufám, že jim ostatní mírumilovní fanoušci řeknou, ať s tím přestanou," prohlásil Peter Both.

"Všichni lidé v Německu vědí, že mezi Německem a Anglií panuje dlouhodobá sportovní rivalita. Je ale důležité říct, že je jen sportovní. Naše země byly a nadále jsou spojenci už přes sedmdesát let," připomněl policejní ředitel.

Fanoušky varoval před případným "hajlováním".

"To je absolutně nepřípustné a trestné. V Německu je to trestný čin," vzkázal anglickým příznivcům, kterých se podle odhadů může do dějiště Eura v celém průběhu šampionátu vydat až 300 tisíc.

Německá policie se obává, že by písně s válečnou tématikou mohly způsobit napětí zejména ve Frankfurtu a v Kolíně nad Rýnem, městech, která byla během druhé světové války bombardována letouny RAF.

Ve Frankfurtu budou hrát Angličané proti Dánsku, v Kolíně nad Rýnem poté vyzvou Slovince.

Tým Garetha Southgatea platí za jednoho z největších favoritů šampionátu, disponuje obrovskou ofenzivní silou. Před třemi lety byla Anglie dosud nejblíže vysněnému triumfu na Euru, na domácí půdě ve Wembley ale podlehla ve finále po nešťastném penaltovém rozstřelu Itálii.

Hrdý Albion čeká na triumf na velkém turnaji už 58 let. Jedinou trofej získal na domácím mistrovství světa v roce 1966.