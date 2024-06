Ne každý zkrvaveného Mbappého litoval. Tohle je úplně mimo, sepsul ho Keane

Nos Kyliana Mbappého je momentálně jasně nejsledovanějším orgánem fotbalového světa. Po nepříjemném střetu s ramenem urostlého rakouského stopera Kevina Dansa je zlomený a Francouzi stále nevědí, jestli superstar stihne páteční šlágr proti Nizozemcům.

"Bez risku nejsou vítězství," napsal Mbappé dnes na sociální sítě a vzbudil tak naději, že důležitý duel stihne. Pokud nastoupí, tak jedině s ochrannou obličejovou maskou.

"Zlomený nos není konec světa. Kylian bude brzo zase s námi," uvedl jeho spoluhráč Adrien Rabiot.

Záběry zkrvaveného fotbalisty obletěly svět, ne v každém ale vzbudily lítost.

Mohlo za to Mbappého zvláštní chování ve chvíli, kdy za doprovodu týmových lékařů opouštěl hřiště Esprit Areny v Düsseldorfu.

Útočník už byl dávno za čarou a mířil k lavičce, když se zničehonic otočil, vydal se zpět na trávník a posadil se na něj s jasným cílem: ušetřit čas a umožnit svému trenérovi Didieru Deschampsovi připravit střídání ve chvíli, kdy měli Rakušané nápor a hrozili, že vymažou hubený náskok favorita.

Hlavní rozhodčí ho za nesportovní chování potrestal žlutou kartou a Mbappé na sebe přivolal zlobu mnoha nestranných fanoušků na sociálních sítích.

Bizarní moment se nelíbil ani expertům, zejména jednomu z nich: Royi Keanovi.

"Nějakou dobu ho ošetřovali a on se sám od sebe vrátí zpět na trávník a sedne si tam? Co to je? Jen chtěl přerušit hru. Tohle nechci vidět, to je úplně mimo. Nebylo to vůbec sportovní," sypala ze sebe naštvaně ikona Manchesteru United ve vysílání ITV.

Jeho někdejší spoluhráč Gary Neville souhlasil a oba experti spekulovali, zda se Mbappé vrátil na hřiště na popud Deschampse nebo ze své vlastní vůle.

"Myslím si, že zpětně z toho bude zklamaný. Myslím si, že se podíval na trenéra a ten mu řekl, ať jde zpátky," uvedl Neville.

K momentu se v interview na BBC Radio 5 vyjádřil i bývalý anglický obránce Matt Upson.

"Mbappé šel zpět na hřiště bez povolení. Tohle přece nemůže udělat! To mu někdo poradil?" nemohl Upson uvěřit, že by francouzského kanonýra skutečně napadlo vrátit se na hřiště a sednout si na zem.

Francouzi každopádně ve vypjatém závěru vítězství 1:0 uhájili, herně ale nepřesvědčili a bez svého kapitána by v dalším průběhu základní skupiny mohli mít nečekané starosti. Kromě Nizozemska je čekají ještě Poláci.

V úterý upřesnil trenér Didier Deschamps, že Mbappé zatím nebude muset na operaci, ale chirurgickému zákroku se v budoucnu nevyhne.