Návrat Hradce do Evropy? Senzační triumf a Van Burenova paráda, která letí po sítích

otbalisté Hradce Králové v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsö 1:0. V závěru "Votroky" přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren.
Velkou zásluhou na triumfu hostů měl i brankář Adam Zadražil, jehož za bezbrankového stavu nepřekonal z penalty Jens Hjertö-Dahl. V nastavení pak vychytal velkou šanci Isaka Dahlqvista.
Odveta je na programu za týden v Malšovické aréně. Vítěz se ve 3. předkole Evropské ligy utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul - Midtjylland. Poražený přejde do kvalifikace Konferenční ligy, kde narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.
Zatímco Hradec dnes načal novou soutěžní sezonu, Tromsö do ní vstoupilo už v březnu, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim. Domácí měli v utkání hraném na umělé trávě od začátku výraznou převahu v držení míče, k větším šancím to ale v první půli nevedlo. V páté minutě Hjertö-Dahl po standardní situaci z voleje přestřelil. Po půlhodině hry Heine Larsen nevyřešil ideálně centr mířící mezi hradecké stopery a Zadražil nemusel zasahovat.
Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. V 53. minutě dostal třetí tým norské ligy velkou příležitost k otevření skóre. Zadražil při výběhu fauloval Heineho Larsena a izraelský rozhodčí Levy odpískal pokutový kop. Hostující gólman ale situaci napravil a střelu Hjertö-Dahla vystihl.
Tromsö mělo i nadále herní převahu, jenže se nedokázalo prosadit. Naopak v 85. minutě se hosté ocitli v přečíslení. Van Buren si při sólu poradil s několika protihráči, probil se až téměř před branku a zblízka zakončil pod horní tyč. Byla to jediná střela Východočechů na branku v celém duelu.
Domácí ještě v nastavení mohli srovnat po akci dvou příchozích hráčů z lavičky. Innvaerův centr propadl až na zadní tyč a Dahlqvist v pádu zakončil, Zadražil ale na poslední chvíli svůj tým zachránil.
Hradec Králové vítězně oslavil návrat do evropských pohárů po více než 30 letech. "Votroci" se zároveň ideálně naladili na nedělní vstup do domácí ligy proti regionálnímu rivalovi Pardubicím.
Tromsö - Hradec Králové 0:1 (0:0)
Branka: 85. Van Buren. Rozhodčí: Levy - Koltunoff, Barbiro - Hacmon (video, všichni Izr.). ŽK: Edvardsson - Čech, Zadražil. Diváci: 5082.
Tromsö: Haugaard - Skjaervik, Guddal, Vadebu - Cornic (66. Innvaer), Edvardsson, Jenssen (62. L. Larsen), Hjertö-Dahl, Warneryd (88. Dahlqvist) - Nyhammer (88. Braut), H. Larsen (62. Camoes). Trenér: Vik.
Hradec Králové: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Wiesner (81. Umar), Trubač (60. Dancák), Darida, Horák - Vlkanova (70. Kučera), Slončík (60. Van Buren) - Mihálik. Trenér: Horejš.
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