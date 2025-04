Vyhrožují mi smrtí, bojí se zkušená závodnice po havárii v NASCAR

Britská pilotka Katherine Leggeová čelí výhrůžkám smrtí a nenávistným komentářům po nehodě v závodě NASCAR Xfinity Series na oválu v americkém Rockinghamu.

Zkušená britská závodnice Katherine Leggeová, která letos vstoupila do světa NASCAR, se ocitla pod palbou nenávistných útoků a výhrůžek smrtí poté, co byla zapojena do nehody během závodu Xfinity Series v Rockinghamu.

Incident, při němž došlo ke kolizi s veteránem Kasey Kahnem, vyvolal vlnu negativních reakcí na sociálních sítích.

Leggeová, která má za sebou bohatou kariéru ve formulové IndyCar a závodech sportovních vozů IMSA, se k situaci vyjádřila ve svém podcastu "Throttle Therapy".

"Nenávistné zprávy a výhrůžky smrtí, které jsem obdržela, jsou nejen znepokojivé, ale i nepřijatelné," uvedla. "Jsem tady, abych závodila a soutěžila, a nebudu tolerovat žádné hrozby vůči mé bezpečnosti nebo důstojnosti, ať už na trati, nebo mimo ni."

K nehodě došlo, když Leggeovou předjížděly rychlejší vozy o kolo. Při vjezdu do první zatáčky došlo ke kontaktu s vozem Williama Sawalicha, což vedlo k jejímu smyku a následné kolizi s Kahnem.

"Držela jsem svou stopu a rychlost. Sawalich najel do zatáčky příliš rychle, což vedlo ke smyku a kontaktu se mnou," popsala situaci Leggeová.

Po nehodě se na sociálních sítích objevila vlna nenávistných komentářů, včetně výhrůžek smrtí a sexistických poznámek. Podle Leggeové nejsou tyto útoky ojedinělé a odrážejí širší problém sexismu v motorsportu.

"Být ženou v NASCAR přináší nejen hrdost, ale i zvýšenou míru kontroly a obtěžování," uvedla.

Navzdory negativním reakcím získala Leggeová podporu od kolegů. Pilot IndyCar Marco Andretti na sociální síti X (dříve Twitter) napsal: "Je neuvěřitelné, kolik dospělých mužů mluví špatně o takovýchto skvělých ženách. Dělá je to snad mužnějšími, když jen sedí na gauči?".

Leggeová také zdůraznila, že její start v NASCAR není výsledkem žádného PR tahu, ale tvrdé práce a zkušeností.

"Získala jsem své místo na trati díky svým schopnostem. Pracuji stejně tvrdě jako ostatní jezdci a závodím profesionálně již 20 let," uvedla.

Přestože její debut v NASCAR nebyl bez problémů, Leggeová zůstává odhodlaná pokračovat ve své kariéře. "Měla jsem těžší bitvy než tyto komentáře na sociálních sítích," poznamenala.