Sport

Naděje na olympijskou senzaci. Češku od medaile dělily jen čtyři setiny sekundy

ČTK

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová byla čtvrtá v závodě Světového poháru v Siguldě. Od medaile devětadvacetiletou reprezentantku dělily čtyři setiny sekundy.

Anna Fernstädtová
Anna FernstädtováFoto: Sport Invest
Fernstädtová figurovala po prvním kole na šesté příčce. Ve druhém bronzová medailistka z letošního mistrovství světa zajela pátý čas a zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu od začátku ledna, kdy byla druhá ve Winterbergu.

Za nejrychlejší Kim Meylemansovou zaostala o 43 setiny. Belgická závodnice vyhrála s náskokem 34 setin před Tabithou Stoeckerovou z Velké Británie, Rakušanka Janine Flocková na třetí příčce ztratila 39 setin.

V průběžném pořadí Světového poháru je Fernstädtová po třech závodech se ziskem 504 bodů šestá. Meylemansová na prvním místě má 625 bodů, za ní jsou Flocková (617 bodů) a Stoeckerová (604).

FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow

ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.

Kandidát Motoristů na post ministra životního prostředí Filip Turek čelí kritice především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích.
Kandidát Motoristů na post ministra životního prostředí Filip Turek čelí kritice především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích.
Kandidát Motoristů na post ministra životního prostředí Filip Turek čelí kritice především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích.

ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí

Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.

