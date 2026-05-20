Naděje bývalé světové jedničky na start na French Open zhatila v kvalifikaci Španělka

Karolína Plíšková si nezahraje hlavní soutěž Roland Garros. Bývalá světová jednička prohrála ve 2. kole kvalifikace s Marinou Bassolsovou 3:6, 2:6.
Jakub Menšík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. V generálce na grandslamové Roland Garros dnes prohrál s 57. hráčem světa Ignaciem Busem z Peru jasně 0:6, 3:6. Utkání ztratil za 62 minut.
Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bouzková se v dalším kole utká s Američankou Ann Liovou.
Dvacetiletý Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 28. místo, nenavázal na úvodní vítězství nad Němcem Janem-Lennardem Struffem. V utkání s Busem doplatil na 20 nevynucených chyb, zaznamenal pouze sedm vítězných míčů.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse prohrál první set za 22 minut. Uhrál v něm jen šest fiftýnů a dostal počtvrté na okruhu ATP "kanára".
Druhá sada byla vyrovnanější. Menšík ale ve třetím gamu nevyužil čtyři brejkboly a k dalším šancím se už nedostal. Za stavu 2:3 přišel český tenista znovu o servis a Buse poté dopodával utkání k vítězství.
Sedmadvacetiletá Bouzková strávila dnes na kurtu jen 19 minut. Ve čtvrtém gamu sebrala soupeřce a 66. hráčce světa Olijnykovové servis, načež Ukrajinka, která nastoupila s obvázaným pravým stehnem, duel skrečovala.
"Nikdy není hezké vidět soupeřku, když musí vzdát kvůli zdravotním potížím. Přeji jí, aby byla brzy fit, a věřím, že si spolu ještě hodněkrát zahrajeme," řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková. "Mě teď asi čeká trénink. Musím udělat vše, abych byla připravená na další zápas," doplnila.
S třicátou hráčkou světa Liovou, která v osmifinále vyřadila nasazenou dvojku Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, se Bouzková utká počtvrté. Zatím s ní ani jednou neprohrála.
Tenisový turnaj mužů v Hamburku (antuka, dotace 2,219.670 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Buse (Peru) - Menšík (ČR) 6:0, 6:3.
Tenisový turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (8-ČR) - Olijnykovová (Ukr.) 3:1 skreč.
