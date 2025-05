Praha žasla nad tenisovým úkazem. Nemá pět prstů, přesto smetla všechny soupeřky

Navzdory vážnému tělesnému postižení se Francesca Jonesová dere mezi nejlepší tenistky světa. Britské ostrovy její nekonečně inspirující příběh hltají už několik let, nyní čtyřiadvacetiletá hráčka ukázala svou výjimečnost také českému publiku: bez ztráty setu opanovala turnaj ITF na Štvanici.

Odborné posudky se během života naučila pouštět druhým uchem ven. Věděla, že lékaři nemohou tušit, jak bojovné srdce bije v její hrudi.

"Nejlepší v životě je dělat to, co podle ostatních nezvládnete," prohlásila před lety pro britská média.

Francesca neměla nikdy sportovat, už vůbec ne na profesionální úrovni. Tenis? Na ten má prý zapomenout. Fyzicky to není možné.

Jenže vyprávějte omezující predikce někomu, kdo se v roce 2000 v Leedsu narodil právě proto, aby se proháněl na kurtu a švihal raketou proti žlutému míčku.

"Rozhodně nehraju proto, abych něco dokázala těm, co mi nevěřili. Když vám v osmi letech řeknou, že nebudete moci nic dělat a ničeho dosáhnout, spoustu lidí by to zlomilo. Já to ale vzala jako výzvu," vysvětlovala Jonesová.

Na svět přišla s vzácnou genetickou poruchou, ektodermální dysplazií.

Na každé ruce má jen tři prsty a palec, na jedné noze čtyři, a na druhé dokonce jen tři prsty. Kvůli nim dlouho tvrdě bojovala s rovnováhou, extrémně malá ruka jí zase komplikovala úchop rakety.

Po tvářích mladé dívky stekly potoky slz, tenis byl ale láskou, pro kterou se vyplatí trpět a spolknout řadu úšklebků i nadávek.

Aby vůbec mohla hrát, neváhala jít na tři operace zápěstí. V patnácti, kdy se její senzační příběh objevil poprvé díky startu na juniorském Wimbledonu, odhodlaně tvrdila: "Jestli budu muset jít na další operaci, tak půjdu. Jsem na sto procent odhodlaná udělat všechno, co je třeba, abych se dostala tam, kam chci."

V posilovně trávila dvojnásobek času oproti ostatním, aby handicap, který ona sama za handicap odmítá označovat, kompenzovala silou svalů. Musela se učit běhat jiným způsobem, aby zlepšila koordinaci.

Lámala a dodnes si láme spoustu nehtů. Z toho, jak pevně musí svírat raketu.

Pro její sen o grandslamových turnajích znamenala tahle nepřízeň osudu jen bezvýznamnou dílčí překážku.

Když v lednu 2021 dokázala na Australian Open poprvé projít z kvalifikace do hlavní soutěže grandslamu, její příběh obletěl svět.

"Nevadí mi, když se o tom mluví. Jsem na to vlastně pyšná. Je to součást, která mě tvoří. Už to dávno neberu jako negativní handicap, v mnoha ohledech to vnímám jako výhodu," podotkla tenistka z Bradfordu.

Od té doby si na grandslamu zahrála ještě dvakrát a na nižším okruhu ITF dokázala vyhrát několik titulů. Minulý týden vládla v Praze. Na Štvanici neztratila za celý turnaj ani set a přiblížila se postupu do první stovky žebříčku, v živém pořadí figuruje na životním 112. místě.