Na co obrana? PSG sehrálo s Bayernem bláznivé semifinále

ČTK

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým, který vedl už 5:2, se dvakrát trefili Chviča Kvaracchelija a Ousmane Dembélé.

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
Radost fotbalistů PSG v semifinále Ligy mistrůFoto: REUTERS
Odveta v Mnichově je na programu 6. května. Vítěz dvojzápasu se o "ušatý" pohár utká s lepším z dvojice Atlético Madrid - Arsenal, jejichž úvodní utkání se odehraje ve středu. Finále Ligy mistrů bude hostit 30. května Budapešť.

Úvodní utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:

Paris St. Germain - Bayern Mnichov 5:4 (3:2)

Branky: 24. a 56. Kvaracchelija, 45.+5 z pen. a 58. Dembélé, 33. Neves - 17. Kane z pen., 41. Olise, 65. Upamecano, 68. Díaz. Rozhodčí: Schärer (Švýc.) - Nevado, Porrasová Ayusová - Del Cerro Grande (video, všichni Šp.). ŽK: Marquinhos, Riaz, Hakimí (všichni PSG).

PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes (84. Hernández) - Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Neves - Doué (70. Barcola), Dembélé, Kvaracchelija (84. Mayulu). Trenér: Enrique.

Bayern: Neuer - Stanišič, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) - Kimmich, Pavlovic (90.+3 Jackson) - Olise, Musiala (79. Goretzka), Díaz - Kane. Trenér: Danks.

Mohlo by vás zajímat
Trump White House Correspondents Dinner
Trump White House Correspondents Dinner
Trump White House Correspondents Dinner

ŽIVĚ USA už nejsou v pozici, aby diktovaly politiku nezávislým státům, vzkazuje Írán

Spojené státy nemohou nadále diktovat svou politiku ostatním zemím, prohlásil mluvčí íránského ministerstva obrany Rezá Talajíník, kterého podle agentury AFP citovala státní televize. "Spojené státy již nejsou v pozici, aby diktovaly svou politiku nezávislým národům," prohlásil Talajíník a dodal, že Washington musí upustit od svých "nelegálních a iracionálních požadavků".

Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit
ŽIVĚ „Nákup kradeného zboží je zločin.“ Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.

Jan Mandát (vpravo) a Miloš Kelemen
Jan Mandát (vpravo) a Miloš Kelemen
Jan Mandát (vpravo) a Miloš Kelemen

Od aféry s kokainem ke zlatu. Byl jsem hloupý, ale ustál jsem to, těší Mandáta

Pardubičtí fanoušci milují jeho energii na ledě a příkladnou bojovnost. Zároveň vnímají silný životní příběh útočníka, kterému kvůli kokainu na večírku skoro skončila hokejová kariéra. Jan Mandát se z vlastního dna odrazil, a zřejmě i proto si s extraligovým pohárem nad hlavou užil možná nejhlasitější ovace.

FILE PHOTO: FBI Director James Comey at House Intelligence Committee hearing in Washington
FILE PHOTO: FBI Director James Comey at House Intelligence Committee hearing in Washington
FILE PHOTO: FBI Director James Comey at House Intelligence Committee hearing in Washington

Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli jím loni zveřejněné fotografii mušlí na pláži, která podle činitelů naznačovala možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom v úterý americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení svého oponenta Comeyho.

