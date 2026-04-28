Na co obrana? PSG sehrálo s Bayernem bláznivé semifinále

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým, který vedl už 5:2, se dvakrát trefili Chviča Kvaracchelija a Ousmane Dembélé.
Odveta v Mnichově je na programu 6. května. Vítěz dvojzápasu se o "ušatý" pohár utká s lepším z dvojice Atlético Madrid - Arsenal, jejichž úvodní utkání se odehraje ve středu. Finále Ligy mistrů bude hostit 30. května Budapešť.
Úvodní utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:
Paris St. Germain - Bayern Mnichov 5:4 (3:2)
Branky: 24. a 56. Kvaracchelija, 45.+5 z pen. a 58. Dembélé, 33. Neves - 17. Kane z pen., 41. Olise, 65. Upamecano, 68. Díaz. Rozhodčí: Schärer (Švýc.) - Nevado, Porrasová Ayusová - Del Cerro Grande (video, všichni Šp.). ŽK: Marquinhos, Riaz, Hakimí (všichni PSG).
PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes (84. Hernández) - Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Neves - Doué (70. Barcola), Dembélé, Kvaracchelija (84. Mayulu). Trenér: Enrique.
Bayern: Neuer - Stanišič, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) - Kimmich, Pavlovic (90.+3 Jackson) - Olise, Musiala (79. Goretzka), Díaz - Kane. Trenér: Danks.
Titul jsem si nekoupil, řekl Dědek. Nezastaví se. U zlaté jízdy poznal hlavní rozdíl
V roce 2019 zachraňovaly Pardubice hokejovou extraligu v baráži, o rok později mířily možná k přímému sestupu. V té době vstoupil do klubu miliardář Petr Dědek, aby tradiční značku zachránil. Povedlo se, a hned poté zahájil Dědek strmý výstup nahoru. Jenže si prožil několik hořkých zklamání. Titul slaví po šesti letech.
ŽIVĚ USA už nejsou v pozici, aby diktovaly politiku nezávislým státům, vzkazuje Írán
Spojené státy nemohou nadále diktovat svou politiku ostatním zemím, prohlásil mluvčí íránského ministerstva obrany Rezá Talajíník, kterého podle agentury AFP citovala státní televize. "Spojené státy již nejsou v pozici, aby diktovaly svou politiku nezávislým národům," prohlásil Talajíník a dodal, že Washington musí upustit od svých "nelegálních a iracionálních požadavků".
ŽIVĚ „Nákup kradeného zboží je zločin.“ Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Od aféry s kokainem ke zlatu. Byl jsem hloupý, ale ustál jsem to, těší Mandáta
Pardubičtí fanoušci milují jeho energii na ledě a příkladnou bojovnost. Zároveň vnímají silný životní příběh útočníka, kterému kvůli kokainu na večírku skoro skončila hokejová kariéra. Jan Mandát se z vlastního dna odrazil, a zřejmě i proto si s extraligovým pohárem nad hlavou užil možná nejhlasitější ovace.
Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli jím loni zveřejněné fotografii mušlí na pláži, která podle činitelů naznačovala možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom v úterý americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení svého oponenta Comeyho.