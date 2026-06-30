„Může stát jedním z nejlepších gólmanů Evropy.“ Tottenham vylepšil Kinskému smlouvu

Český fotbalový gólman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na webu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten původní mu měl skončit v roce 2031.
V případě očekávaného letního odchodu Itala Guglielma Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou "Kohoutů", krýt záda mu bude slovenská posila z Burnley Martin Dúbravka.
"Mám radost, cítím od klubu důvěru. Když jsem před 18 měsíci přišel, chtěl jsem se poprat o místo, abych mohl tenhle dres nosit každý týden. Už se nemůžu dočkat toho, co nás společně čeká v následujících měsících a letech," uvedl Kinský po podpisu smlouvy.
Kinský přestoupil do Tottenhamu před rokem a půl z pražské Slavie za částku kolem 12,5 milionu liber (tehdy zhruba 379 milionů korun). Po nadějném začátku angažmá jeho pozice oslabila a přes Vicaria se takřka nedostával do brány. Na konci uplynulé sezony měl Ital zdravotní problémy, nový kouč Roberto De Zerbi dal Kinskému šanci a třiadvacetiletý gólman spolehlivými výkony pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League.
"Toni byl během posledních sedmi ligových zápasů neuvěřitelný, byl naprosto klíčovým hráčem. Jsem nadšený, že spojil svou budoucnost s klubem. Novou smlouvu si zasloužil nejen svými výkony, ale i profesionálním přístupem a touhou neustále se zlepšovat. Stále je to mladý brankář s velkým potenciálem, v Tottenhamu se může stát jedním z nejlepších gólmanů Evropy," řekl De Zerbi.
Ještě v polovině března to přitom vypadalo, že Kinského angažmá v Tottenhamu je u konce. Pod tehdejším trenérem Igorem Tudorem dostal šanci v utkání Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid, po velkých chybách ale byl už v 17. minutě vystřídán za stavu 3:0 pro domácí, kteří nakonec zvítězili 5:2. Bývalý brankář Pardubic nebo Vyškova odchytal za "Kohouty" zatím 20 soutěžních utkání a udržel šest čistých kont.
„Historický vrchol.“ Lukašenko je na tajemné cestě. Zapojí se do války?
Sotva utichla tvrdá slovní výměna mezi ukrajinským prezidentem Zelenským a jeho běloruským protějškem Lukašenkem, následovalo tajemné setkání druhého jmenovaného s ruským lídrem Putinem. Nepochází z něj žádný obrazový materiál ani tiskové prohlášení. „Poslední evropský diktátor“ poté vyrazil do Pekingu na setkání s čínským prezidentem Si. A svět se ptá: (Ne)zapojí se Bělorusko po cestě do války?
OSA chystá žalobu na firmu Suno. Důvod? Trénování modelů AI na odcizené hudbě
Ochranný svaz autorský (OSA) připravuje žalobu na společnost Suno, která umožňuje generování hudby pomocí umělé inteligence (AI). ČTK to sdělil předseda představenstva OSA Roman Strejček. Suno podle něj bez souhlasu využívá k trénování svých modelů hudbu autorů, které svaz zastupuje.
ŽIVĚ SPD chce, aby Zelenskyj přišel o Řád bílého lva. Opozice jejich nápad komentuje bez servítků
Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva. Předseda strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl v úterý prohlásil, že by se tak mělo stát po vzoru Polska. Návrh kritizovali někteří opoziční politici.
„Jako proč?“ Juchelka se diví návrhu SPD na „potrestání“ Zelenského. Hřib to má za cirkus
Pořádně velké rozpaky vyvolal v úterý odpoledne v Poslanecké sněmovně další z nápadů SPD, které patrně nejvíce těší ruského prezidenta Putina. Jde o nápad poslance SPD Jindřicha Rajchla, který chce na jednání s ANO a Motoristy navrhnout faktické odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenskému. Podle všeho ale tento návrh nemá šanci na úspěch.
Dalajlama neobvykle zblízka. Nový dokument ho zachycuje při meditaci i v posilovně
Celovečerní dokumentární film Dalajlama - Oceán moudrosti režiséra Viliama Poltikoviče přináší archivní záběry natočené v letech 1991 až 2022. Snímek, který vznikl u příležitosti 90. narozenin 14. dalajlamy, výraznou duchovní osobnost a držitele Nobelovy ceny míru zobrazuje prostřednictvím méně známých momentů - od veřejných vystoupení přes meditace až po neformální setkání.