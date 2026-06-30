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Sport

„Může stát jedním z nejlepších gólmanů Evropy.“ Tottenham vylepšil Kinskému smlouvu

ČTK

Český fotbalový gólman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na webu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten původní mu měl skončit v roce 2031.

Premier League - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion
Antonín KinskýFoto: REUTERS – Dylan Martinez
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V případě očekávaného letního odchodu Itala Guglielma Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou "Kohoutů", krýt záda mu bude slovenská posila z Burnley Martin Dúbravka.

"Mám radost, cítím od klubu důvěru. Když jsem před 18 měsíci přišel, chtěl jsem se poprat o místo, abych mohl tenhle dres nosit každý týden. Už se nemůžu dočkat toho, co nás společně čeká v následujících měsících a letech," uvedl Kinský po podpisu smlouvy.

Kinský přestoupil do Tottenhamu před rokem a půl z pražské Slavie za částku kolem 12,5 milionu liber (tehdy zhruba 379 milionů korun). Po nadějném začátku angažmá jeho pozice oslabila a přes Vicaria se takřka nedostával do brány. Na konci uplynulé sezony měl Ital zdravotní problémy, nový kouč Roberto De Zerbi dal Kinskému šanci a třiadvacetiletý gólman spolehlivými výkony pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League.

"Toni byl během posledních sedmi ligových zápasů neuvěřitelný, byl naprosto klíčovým hráčem. Jsem nadšený, že spojil svou budoucnost s klubem. Novou smlouvu si zasloužil nejen svými výkony, ale i profesionálním přístupem a touhou neustále se zlepšovat. Stále je to mladý brankář s velkým potenciálem, v Tottenhamu se může stát jedním z nejlepších gólmanů Evropy," řekl De Zerbi.

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Ještě v polovině března to přitom vypadalo, že Kinského angažmá v Tottenhamu je u konce. Pod tehdejším trenérem Igorem Tudorem dostal šanci v utkání Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid, po velkých chybách ale byl už v 17. minutě vystřídán za stavu 3:0 pro domácí, kteří nakonec zvítězili 5:2. Bývalý brankář Pardubic nebo Vyškova odchytal za "Kohouty" zatím 20 soutěžních utkání a udržel šest čistých kont.

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