Lazio má z Plzně opravdu respekt. Musíme hrát, jako by už zítřek nenastal, říká kouč

Trenér fotbalistů Lazia Řím Marco Baroni se bude muset ve čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy v Plzni obejít bez svého kapitána, levý křídelník Mattia Zaccagni kvůli drobným zdravotním problémům zůstal doma. Jednašedesátiletý kouč předpokládá, že Viktoria jeho svěřence potrápí stejně jako řadu předchozích soupeřů v Doosan areně. Řekl to na tiskové konferenci.

Zaccagni si odnesl drobný svalový problém z víkendového duelu v Miláně, kde Lazio v italské lize zvítězilo nad AC 2:1. "Vyšetření jeho lýtka dopadlo příznivě, raději jsme mu ale dali pro zápas v Plzni volno. Nechtěli jsme jít do risku. Kapitána určíme až před zápasem," prohlásil Baroni.

Je si vědom soupeřovy síly v domácím prostředí, kde Viktoria prohrála jediné z posledních 15 utkání v pohárech. "Plzeň jsme viděli. Víme, že na hřišti budeme čelit problémům. Viktoria hraje agresivně, je fyzicky zdatná. Čeká nás hodně běhání zpátky," mínil Baroni, který rozhodně nevypadal, že by používal klasické zdvořilostní fráze před evropskými zápasy.

"Viktoria je doma silná, dostala do potíží všechny soupeře. Nesmíme udělat chybu, proti Viktorii si ji prostě nemůžeme dovolit. Musíme hrát od začátku na sto procent a ukázat to nejlepší Lazio. Musíme hrát tak, jako by po zápase nebylo žádné zítra. Utkání je pro nás moc důležité," doplnil Baroni.

Jeho svěřenci ovládli tabulku ligové části s 36 týmy a patří mezi největší favority soutěže. "Pro nás se s vyřazovací fází nemění nic. Chceme hrát pořád naším stylem. Evropské lize dáváme velkou váhu, zápas bude těžký. Jsme po utkání s AC Milán, ve kterém jsme vydali hodně sil. Tým bude hrát na maximum, s vůlí, odvahou. Nad víkendovým zápasem v lize vůbec nepřemýšlíme," podotkl Baroni.