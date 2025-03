Musíme být cool, burcuje před odvetou s Laziem Koubek. Z týmu prý cítí energii

Přestože fotbalisté Plzně v úvodním osmifinále Evropské ligy proti Laziu Řím smolně prohráli 1:2, trenér Miroslav Koubek před čtvrteční odvetou nic nevzdává. Branku inkasovanou před týdnem v závěru nastavení nicméně třiasedmdesátiletý kouč označil za kladivo do hlavy, které "dostalo" dvojzápas do úplně jiné polohy.

"Před týdnem to byl z naší strany dobrý výkon. Možná, že jsme Lazio zaskočili, bohužel jsme z toho málo vytěžili. Utkání se dalo vyhrát, nakonec jsme ho nešťastně prohráli a tím jsme si situaci nesmírně zkomplikovali," řekl Koubek.

Jeho svěřenci inkasovali v nastavení navzdory tomu, že hráli dvojnásobnou přesilovku.

"Ta branka z pohledu taktického změnila všechny prognózy pro odvetu, dostala to do úplně jiné polohy. Byl to hřebík do hlavy, kladivo. To samozřejmě neudělalo v hlavě dobrý pocit, nastala velká komplikace," připustil Koubek.

"Jsme ve velmi nevýhodné situaci. Domácí mužstvo samozřejmě bude hnát publikum. Teď je na nás, abychom přemýšleli asi takto: Když někdo prohrává v poločase 0:1, nemá důvod si myslet, že nemůže vyhrát," doplnil zkušený trenér.

Věří, že mužstvo naváže na výkon z prvního zápasu, v němž vítěze ligové části soutěže hlavně v druhé půle výrazně přehrávalo.

"Nemůžeme sem přijet s tím, když prohráváme o jednu branku, tak budeme pasivní. Slovo aktivita je určitě správné. Budeme se s tím snažit něco udělat, nic nevzdáváme. Aktivní způsob je jediný recept, jak mít naději s tím něco udělat," řekl Koubek.

"Dá se očekávat, že domácí budou chtít rychle rozhodnout. Dá se v úvodu očekávat z jejich strany vlétnutí na soupeře. Notabene když říkají, že jsou unaveni. Budou chtít dát hodně energie do úvodu, aby průběh z tohohle pohledu nebyl proti nim. Musíme to ustát. Oni mají svůj styl, který hrají pořád stejně. Je to velmi chytré mužstvo, perfektně organizované, s vysokou individuální kvalitou. To uplatní," přemítal Koubek.

Nemá obavu, že by na Viktorii dolehlo vyčerpání z náročného programu.

"Energii z týmu cítím, protože o naději na čtvrtfinále Evropské ligy můžete hrát třeba i naposledy v kariéře. Takže energie a motivace nám nesmí chybět. Den odpočinku (navíc oproti Laziu) je významný. Máme zkušenosti, že neděle - čtvrtek je pro nás příznivější. Jde o to ustát to v hlavách, být prostě cool a snažit se věci, které si řekneme, naplnit," uvedl Koubek.

Do sestavy Lazia by se minimálně na nějakou část zápasu mohl vrátit uzdravený nejlepší střelec Taty Castellanos.

"Určitě se ho nebojíme, ve sportu slovo strach není patřičné. Vy mi naznačujete, že asi už je v pořádku. To jsem rád, že jste mi to tak hezky naznačil," řekl Koubek s úsměvem směrem k italskému novináři. "Víme, že to je nejlepší střelec Lazia. Takže uvidíme, jak to bude. Nebojíme se ničeho," dodal nejstarší kouč české ligy.