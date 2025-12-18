"Musí se zamezit brutalitě." Experti hodnotí kontroverzní svazové rozhodnutí

Hokej není balet. Ale stává se snad taneční soutěží ve chvíli, kdy přestanou děti hrát do těla? I o kontroverzním svazovém nařízení je nová epizoda podcastu Bago. A stihne se hala v Miláně? A kdo tam pojede v českých barvách? To jsou otázky, na které padnou odpovědi.
Hokej. Hra tvrdých chlapů. To platilo vždy, ale bude to platit i dál? Český hokejový svaz od ledna zakazuje hráčům do čtrnácti let hrát do těla beze zjevné snahy získat do držení kotouč. Je to stejné pravidlo, jako platí v ženském hokeji.
„Za doby naší kariéry byla ta hra úplně jiná. Odehráli jsme puk a pořád čekali, jestli nás ještě někdo zpětně trefí,“ začne Zdeněk Blatný myšlenku. „Za mě je ale naštěstí tohle dál, protože pozdní dohrání už je vždycky faul. A byly to zákroky, ze kterých bylo nejvíc zranění a otřesů mozku.“
Moderátorka Tereza Kubíčková se ptá, jestli nebudou mladým hokejistům zkušenosti s fyzickou hrou v pozdějším věku chybět? Proč se celá změna odehrává uprostřed sezony, a jak na ni budou připraveni rozhodčí?
„Načasování je rozhodně nešťastné,“ říká Roman Málek, bývalý extraligový brankář. „Zároveň to není tak, že by se nesmělo hrát do těla s cílem získat puk. Jde o to, aby nebyly zákroky, které jsou vysloveně napadením,“ nabídne výklad nového hokejového zákona.
Přidá navíc vlastní zkušenost s likvidačními napadeními, které si svaz dal za cíl vymýtit. „Nechcete, aby se rodiče báli dávat děti na hokej, protože se budou strachovat o jejich zdraví. A některé ty věci byly opravdu brutální,“ poví.
„Důležité bude, aby nový metr zvládli vymáhat rozhodčí. Docela jsi mě přesvědčil, že to nakonec není úplně špatná myšlenka, ostatně hokej se opravdu každých pět let mění k nepoznání a naše éra už je dávno pryč,“ uzná Blatný.
Celé trio se baví a zároveň děsí děním v olympijském Miláně. Videa rozestavěné arény pro hokejový turnaj vzbuzují otázky. Stihnou Italové do února připravit zázemí pro hvězdy NHL? Budou mít nejlepší z nejlepších kde hrát?
„Stihnou. To snad ani není možné nestihnout,“ shodnou se oba veteráni. „Problém ale bude s ledem. Není to tak snadné, že ho nastříkáte na plochu a necháte přes noc zmrznout. Pokud to neudělají včas, může být hodně špatný,“ ví Málek.
Tereza Kubíčková se ptá i na otazníky v nominaci trenéra Radima Rulíka. Mohl si někdo říct o místo na Švýcarských hrách? Nebo jsou už karty dávno rozdány? Co Filip Chlapík? A Jiří Ticháček?
Vzpomínky se při debatě o pětici kruhů chtě nechtě stejně vrátí i do roku 1998 a k muži, který ve Slavii dlouho šéfoval i Romanu Málkovi. Co se stalo s Vladimírem Růžičkou? Kde ztratil kouzlo šampiona? A může ho znovu najít v Ústí nad Labem?
