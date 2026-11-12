Museli jsme trpět, přiznal po zápase kouč Španělska. A prozradil, kde Čechy v budoucnu vidí

Trenér španělských fotbalistů Luis de la Fuente po vítězství 2:0 nad Českem v Praze ocenil výkon domácího týmu. Češi podle něj hráli energicky a agresivně. Na tiskové konferenci také přiznal, že úřadující mistři Evropy i světa museli v některých fázích utkání předposledního 5. kola skupiny A3 Ligy národů vynaložit velké úsilí, aby dostali hru pod kontrolu.
"La Roja" poslal na Letné v 39. minutě do vedení z penalty Álex Baena a pojistku přidal v šesté minutě nastavení střídající Marc Pubill. Domácí hráli od 72. minuty v oslabení bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího.
"Byl to obtížný zápas proti energickému a agresivně hrajícímu týmu. Někdy nás stálo hodně úsilí udržet zápas pod kontrolou. Jakmile jsme získali více klidu a jistoty na míči, chtěli jsme rychle rozjíždět akce, ale ne vždy se nám to podařilo," uvedl De la Fuente.
"Vytvořili jsme si šance, ale kdyby jich bylo více a některé jsme proměnili, byli bychom klidnější. Soupeř měl také příležitosti, především díky dobře zahrávaným autovým vhazováním. Je jasné, že i v takovém zápase musíme trochu trpět," mínil pětašedesátiletý Španěl.
Jeho výběr podle něj odehrál na Letné utkání, jaké očekával. "Vidím u českého týmu velké zlepšení. Hráli ještě agresivněji než ve Španělsku, dobře zpracovávali míč. Rozeznávám tam styl jejich trenéra. Myslím, že Česku se podaří v budoucnu dosáhnout velkých výsledků," prohlásil trenér.
Během největšího českého náporu Krejčí fauloval v úniku střídajícího Fernándeze, sudí mu původně udělil jen žlutou kartu, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání záznamu ji změnil na červenou. Domácí kapitán byl vyloučen i v říjnovém vzájemném duelu v Oviedu.
"Myslel jsem si, že to byla červená karta. Možná se měla kopat ještě jedna penalta po faulu na Fabiána (Ruize), ale nemyslím si, že by to zásadně ovlivnilo průběh zápasu. Soupeř hrál agresivně a intenzivně, navíc velmi dobře. Má spoustu zkušeností s podobnými situacemi. My jsme udělali to, co bylo potřeba, abychom zvítězili," řekl De la Fuente.
Tým z Pyrenejského poloostrova natáhl sérii bez porážky po normální hrací době či prodloužení na 43 utkání. "Samozřejmě si takové dlouhé série velmi vážíme. Ukazuje to, že odvádíme dobrou práci a že jsme na správné cestě. Jdeme si svou cestou a chceme dělat radost celému Španělsku," uvedl kouč.
"Většina našich fanoušků stojí za námi a chápou, jak těžké je udržet takovou formu a odehrát tolik zápasů bez porážky. Zároveň si uvědomujeme, že každá série jednou končí a že s každým dalším zápasem se porážka může přiblížit. Každý soupeř nás může potrápit," podotkl De la Fuente, který v září prodloužil s reprezentací smlouvu do roku 2032.
K týmu se v pátek připojí ofenzivní hráči Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal, kteří kvůli zranění v Praze nehráli. V neděli se Španělé utkají s Anglií o vítězství ve skupině. "Během tohoto týdne udělali pokrok a zítra je budeme mít zpátky. Oba s námi budou na zápas proti Anglii," prohlásil trenér.
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