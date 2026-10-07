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Sport

Infantino se v Praze dočkal vřelého přijetí. Prezident má překvapivého vyzyvatele

ČTK
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Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu. O setkání na sociálních sítích informovali Infantino a předseda FAČR David Trunda.

Prezident FIFA Gianni Infantino
Prezident FIFA Gianni Infantino Foto: REUTERS – TERESA SUAREZ
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Jednání s šéfem FIFA se zúčastnili také první místopředseda asociace Zdeněk Grygera, generální sekretář Stanislav Rýznar, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, ministr školství Robert Plaga a ministr pro sport Boris Šťastný. Nechyběli noví španělští trenéři českého národního týmu - hlavní kouč Santi Denia a jeho asistent Pablo Amo.

Infantinovi se v Praze dostalo vřelého přijetí. Od Trundy mimo jiné dostal český dres v červené variantě se svým jménem a s číslem devět, potkal se také s mládežnickými reprezentanty do 15 let.

"Vedli jsme skvělé rozhovory o budoucím rozvoji fotbalu v Česku, přičemž jsme se zaměřili na cestu mladých talentů a průběžnou realizaci projektů financovaných z programu FIFA Forward," uvedl na instagramu Infantino.

"Diskutovali jsme o konkrétních možnostech dalšího rozvoje českého fotbalu. Hlavními tématy byly fotbalová infrastruktura, projekty FIFA Arena a Fotbal do škol nebo rozvoj mládežnického a ženského fotbalu. Investice do infrastruktury a lepších podmínek pro děti a mladé hráče jsou pro nás dlouhodobou prioritou," uvedl na sociální síti X Trunda.

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Infantino dorazil do Prahy v době stále trvajícího napětí mezi FIFA a Unií evropských fotbalových asociací (UEFA). Nevoli vyvolal jeho nedávný plán na prodej části práv na světové šampionáty do rukou soukromých investorů. UEFA dokonce v létě na chvíli vyhlásila bojkot soutěží FIFA, po měsíci jej ale stáhla poté, co Infantino od záměru upustil.

Švýcar chce jít proti Infantinovi

Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. Pětapadesátiletý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové organizace.

Infantino, jenž bude v březnu usilovat o znovuzvolení, čelí od července silné kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, který pod tlakem odvolal. Snahou o další komercionalizaci fotbalu ale narazil u řady národních svazů a organizací v čele s Evropskou fotbalovou unií (UEFA).

Řada evropských federací veřejně stáhla svoji podporu Infantinova znovuzvolení. Příznivce má Infantino především v Africe.

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Vega reprezentoval Švýcarsko v letech 1993 až 2001. Na kontě má 23 startů a startoval i na mistrovství Evropy v roce 1996. Na klubové úrovni hrál za Grasshoppers Curych, Cagliari, Tottenham, Celtic či Watford. Se Spurs vyhrál v roce 1999 Ligový pohár, se Celticem slavil v sezoně 2000/01 domácí treble.

Rodák z Oltenu, jenž má španělské kořeny, zvažoval kandidaturu na předsedu FIFA už v letech 2015, 2019 a 2022.

„Můj cíl je jasný: sloužit fotbalu a lidem, kteří této hře vdechují život,“ uvedl Vega v prohlášení. „Kandiduji, abych znovu sjednotil světovou fotbalovou rodinu, prosadil skutečné a trvalé reformy, modernizoval FIFA pro 21. století, obnovil stabilitu i důvěryhodnost a znovu vybudoval důvěru, kterou naše hra naléhavě potřebuje,“ dodal.

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