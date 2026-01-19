Skvělý start Australian Open. Do druhého kole jde Muchová i Nosková

Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily jako první české tenistky do 2. kola Australian Open. Turnajová třináctka Nosková porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0. O šest míst níže nasazená Muchová zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6.
Jednadvacetiletá Nosková zvládla duel proti 98. hráčce světového žebříčku Semenisté za 58 minut. Zaznamenala devět es, šestkrát soupeřce vzala podání. V počtu vítězných míčů ji přehrála 30:11. Příště se utká s Číňankou Čang Šuaj, nebo domácí Taylah Prestonovou.
Předloňská čtvrtfinalistka Nosková potvrdila roli favoritky. V prvním setu zužitkovala brzké vedení 4:1, ve druhé sadě povolila Semenisté jen devět fiftýnů a nadělila jí "kanára".
Devětadvacetiletá Muchová zdolala 35. hráčku světa Cristianovou za hodinu a 54 minut. Ani ve čtvrtém vzájemném zápase neztratila set. Pomohlo jí 22 vítězných míčů, využila čtyři ze 16 brejkbolů. V dalším kole se utká s Američankou Alyciou Parksovou, které se pokusí oplatit loňské vyřazení v 1. kole Roland Garros.
Semifinalistka Australian Open z roku 2021 Muchová sice přišla o servis jako první, od stavu 1:2 ale otočila vývoj čtyřmi hrami v řadě a získala první set za 39 minut. Druhá sada už byla vyrovnanější. Muchová nevyužila vedení 2:0 a nepodařilo se jí duel dopodávat ani za stavu 5:4. Rozhodla napínavá zkrácená hra, kde olomoucká rodačka uspěla 8:6. Proměnila druhý mečbol.
V akci jsou dnes další čtyři zástupci. Dalibor Svrčina hraje se Španělem Jaume Munarem. Na nasazenou sedmnáctku Jiřího Lehečku čeká Francouz Arthur Gea, Barbora Krejčíková narazí na 22. hráčku světa Rusku Dianu Šnajderovou a Marie Bouzková se utká s Mexičankou Renatou Zarazúaovou.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo:
De Minaur (6-Austr.) - McDonald (USA) 6:2, 6:2, 6:3, Davidovich (14-Šp.) - Misolic (Rak.) 6:2, 6:3, 6:3, Marozsán (Maď.) - Rinderknech (24-Fr.) 6:3, 6:4, 6:7 (2:7), 6:4, Ťün-čcheng Šang (Čína) - Bautista (Šp.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:4, 6:0, Thompson (Austr.) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:7 (3:7), 7:5, 6:1, 6:1, Tien (25-USA) - Giron (USA) 7:6 (7:2), 4:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2, Tirante (Arg.) - Vukic (Austr.) 7:5, 6:2, 6:2, Čilič (Chorv.) - Altmaier (Něm.) 6:0, 6:0, 7:6 (7:3).
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo:
Muchová (19-ČR) - Cristianová (Rum.) 6:3, 7:6 (8:6), Anisimovová (4-USA) - Waltertová (Švýc.) 6:3, 6:2, Tausonová (14-Dán.) - Gálfiová (Maď.) 6:3, 6:3, Parksová (USA) - Ealaová (Fil.) 0:6, 6:3, 6:2, Nosková (13-ČR) - Semenistá (Lot.) 6:3, 6:0, Jovicová (29-USA) - Volynetsová (USA) 6:2, 6:3, Selechmetěvová (Rus.) - Seidelová (Něm.) 6:3, 3:6, 6:0.
