Muchová vzala Američance poprvé v kariéře set, v Melbourne ale i tak končí

Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s americkou tenistkou Coco Gauffovou. Poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře podlehla po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku 1:6, 6:3, 3:6.
Muchová, která byla v Melbourne turnajovou devatenáctkou, nastoupila proti držitelce dvou grandslamových titulů Gauffové popáté. V předchozích vzájemných zápasech proti ní neuhrála ani set.
Vítězka US Open 2023 a loňského Roland Garros Gauffová potvrdila v úvodu utkání pověst výborně returnující hráčky. Muchová si udržela servis až na třetí pokus, odvrátila tím ale jen hrozícího "kanára".
V druhé sadě se však obraz hry změnil. Česká tenistka už v důležitých okamžicích tak často nechybovala, zato Gauffová začala volit opatrnější údery. Muchová proměnila dva brejkboly a náskok tří gamů udržela.
Rozhodla čtvrtá hra třetího dějství, v níž Muchová prohrála podání a ztrátu už nedotáhla, třebaže šanci při brejkbolu měla. Odvážnou hrou ještě odvrátila tři mečboly, při čtvrtém ale dopadl její return do autu.
Devětadvacetiletá Muchová hrála čtvrté kolo v Melbourne poprvé od roku 2021, kdy se probojovala až do semifinále.
Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prošly do čtvrtfinále čtyřhry bez boje. Jejich soupeřky Miju Katová z Japonska a Maďarka Fanny Stollárová z turnaje odstoupily.
Siniaková v Austrálii triumfovala už třikrát. Celkem má 11 grandslamových titulů včetně jednoho z mixu. V tom ji v Melbourne čeká s Nizozemcem Semem Verbeekem zápas druhého kola.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Čtyřhra - 3. kolo: L. Johnson, Zieliňski (Brit./Pol.) - Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) 6:3, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Gauffová (3-USA) - Muchová (19-ČR) 6:1, 3:6, 6:3.
Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Katová, Stollárová (15-Jap./Maď.) bez boje.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (2-ČR) - Jamesová (Jam.) 3:6, 7:6 (8:6), 6:2, Skliarová (Ukr.) - Heřmanová (ČR) 6:4, 6:2, Burcescuová (Rum.) - Hettlerová (16-ČR) 6:3, 6:2, Žoldáková (ČR) - Popová (Fr.) 4:6, 6:1, 6:0.
