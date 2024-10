Muchová v Pekingu nechala spoustu sil, trápí ji i nachlazení. Wu-chan vynechá

Tenistka Karolína Muchová vynechá turnaj WTA ve Wu-chanu. Finalistka z Pekingu se před dnešním zápasem prvního kola s Japonkou Mojukou Učidžimaovou odhlásila a dá po náročném programu z minulých dnů přednost odpočinku. V pavouku ji nahradila jako šťastná poražená z kvalifikace Ruska Kamilla Rachimovová.

"Letos bohužel nejsem schopná ve Wu-chanu hrát. Po náročném programu v Pekingu potřebuju čas na rekonvalescenci. Uvidíme se příští týden v Ning-po," oznámila Muchová na sociálních sítích s odkazem na další turnaj v Číně.

Osmadvacetiletá Muchová, jež se v červnu vrátila na kurty po desetiměsíční pauze kvůli zraněnému zápěstí, se v závěru sezony dostala do vynikající formy. V září postoupila do semifinále US Open a nyní v Pekingu nestačila až ve finále na Coco Gauffovou. Ve světovém žebříčku se vyšvihla na 31. místo.

"Ztratila spoustu sil, navíc pořád cítí nachlazení, které ji trápí už od US Open, takže absolutně není připravená ve Wu-chanu něco odehrát. Potřebuje si oddychnut a doléčit se," uvedl pro idnes.cz trenér Muchové Emil Miške. "Ning-po bude její poslední individuální turnaj," dodal s tím, že tenistka ještě zváží start na listopadovém finále Poháru Billie Jean Kingové, na který je nominovaná.