Sport

Muchová se probila do čtvrtfinále, zraněné Noskové nestačily ani dva mečboly

ČTK

Karolína Muchová na prvním turnaji tenisové sezony v Brisbane porazila nasazenou sedmičku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 6:4, 7:5 a po druhém vítězství postoupila do čtvrtfinále. Linda Nosková nevyužila v osmifinále proti Miře Andrejevové dva mečboly a ruské soupeřce podlehla 7:5, 4:6 a 5:7.

Karolína Muchová v Brisbane
Karolína Muchová v BrisbaneFoto: Profimedia
Devětadvacetiletá Muchová začíná nový rok jako světová dvacítka. V úvodním kole svedla v úterý bitvu s domácí Australankou Ajlou Tomljanovicovou a udolala ji až v tie-breku třetí sady. S Alexandrovou se přetahovaly téměř dvě hodiny, Češka si pomohla i devíti esy a vzájemnou bilanci s ruskou soupeřkou na okruhu WTA vyrovnala na 2:2.

Obě hráčky neudržely první dva servisy a další brejk se povedl Muchové v sedmém gamu, a to čistou hrou. Bez ztráty fiftýnu vzápětí úvodní sadu dopodávala. Do druhé vstoupila vedením 2:0, ale pak přišla o podání a musela dotahovat ztrátu ještě 4:5. V jedenácté hře na příjmu Muchová otočila stav 15:40 a vzápětí bitvu ukončila.

Po světové desítce ji čeká pátá hráčka žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež si bez problémů poradila se Španělkou Paulou Badosaovou, přemožitelkou Marie Bouzkové z druhého kola. Bez ztráty setu v Brisbane pokračuje také světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska do čtvrtfinále prošla po výhře dvakrát 6:3 nad Rumunkou Soranou Cirsteovou.

Světová dvanáctka Nosková se přetahovala dvě a půl hodiny s devítkou Andrejevovou, s níž loni prohrála dva ze tří zápasů. Jednadvacetiletá vsetínská rodačka odehrála zápas s obvázaným levým stehnem, které si navíc nechala před rozhodujícím setem ošetřit.

Světová dvanáctka Nosková se přetahovala dvě a půl hodiny s devítkou Andrejevovou, s níž loni prohrála dva ze tří zápasů. Jednadvacetiletá vsetínská rodačka odehrála zápas s obvázaným levým stehnem, které si navíc nechala před rozhodujícím setem ošetřit.

Za stavu 5:4 byla česká žebříčková jednička blízko vítězství, poté co se při podání osmnáctileté soupeřky dostala ke dvěma mečbolům. Andrejevová je však aktivní hrou odvrátila a po srovnání stavu Noskovou brejkla. Vítězným úderem pak proměnila první mečbol.

