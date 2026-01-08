Muchová se probila do čtvrtfinále, zraněné Noskové nestačily ani dva mečboly

Karolína Muchová na prvním turnaji tenisové sezony v Brisbane porazila nasazenou sedmičku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 6:4, 7:5 a po druhém vítězství postoupila do čtvrtfinále. Linda Nosková nevyužila v osmifinále proti Miře Andrejevové dva mečboly a ruské soupeřce podlehla 7:5, 4:6 a 5:7.
Devětadvacetiletá Muchová začíná nový rok jako světová dvacítka. V úvodním kole svedla v úterý bitvu s domácí Australankou Ajlou Tomljanovicovou a udolala ji až v tie-breku třetí sady. S Alexandrovou se přetahovaly téměř dvě hodiny, Češka si pomohla i devíti esy a vzájemnou bilanci s ruskou soupeřkou na okruhu WTA vyrovnala na 2:2.
Obě hráčky neudržely první dva servisy a další brejk se povedl Muchové v sedmém gamu, a to čistou hrou. Bez ztráty fiftýnu vzápětí úvodní sadu dopodávala. Do druhé vstoupila vedením 2:0, ale pak přišla o podání a musela dotahovat ztrátu ještě 4:5. V jedenácté hře na příjmu Muchová otočila stav 15:40 a vzápětí bitvu ukončila.
Po světové desítce ji čeká pátá hráčka žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež si bez problémů poradila se Španělkou Paulou Badosaovou, přemožitelkou Marie Bouzkové z druhého kola. Bez ztráty setu v Brisbane pokračuje také světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska do čtvrtfinále prošla po výhře dvakrát 6:3 nad Rumunkou Soranou Cirsteovou.
Světová dvanáctka Nosková se přetahovala dvě a půl hodiny s devítkou Andrejevovou, s níž loni prohrála dva ze tří zápasů. Jednadvacetiletá vsetínská rodačka odehrála zápas s obvázaným levým stehnem, které si navíc nechala před rozhodujícím setem ošetřit.
"Dokáže porazit všechny". Muchová v Brisbane udivuje kuriózním rekordem
První turnaj sezony a hned si zahraje o semifinále. Karolína Muchová úspěšně vstoupila do nového tenisového roku a zahraje si čtvrtfinále podniku v Brisbane. Do titulků světových médií se ale dostala jednou kuriózní statistikou.
