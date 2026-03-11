Přeskočit na obsah
11. 3. Anděla
Sport

Muchová končí v osmifinále. Světová dvojka ji vyprovodila kanárem

ČTK

Tenistka Karolína Muchová podlehla v osmifinále turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Polce Ize Šwiatekové. Po osmizápasové vítězné sérii, během níž slavila titul v Dauhá, prohrála česká reprezentantka se světovou dvojkou a šestinásobnou grandslamovou vítězkou hladce 2:6, 0:6.

Karolína Muchová ve finále turnaje v Dauhá 2026
Karolína Muchová ve finále turnaje v Dauhá 2026Foto: REUTERS
Muchová schytala v kalifornské poušti od Šwiatekové debakl stejně jako před rokem. Tehdy Polka ovládla dosud poslední vzájemný duel dvakrát 6:1, jen dva gamy uhrála rodačka z Olomouce i v dnešním šestém vzájemné utkání a v bilanci si pohoršila na 1-5.

O postup do čtvrtfinále dnes bude na turnaji usilovat ještě Kateřina Siniaková. Její soupeřkou je devátá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Účast mezi osmičkou nejlepších si už v úterý zajistila Linda Nosková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Norrie (27-Brit.) - Hijikata (Austr.) 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Šwiateková (2-Pol.) - Muchová (13-ČR) 6:2, 6:0.

