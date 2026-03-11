Muchová končí v osmifinále. Světová dvojka ji vyprovodila kanárem

Tenistka Karolína Muchová podlehla v osmifinále turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Polce Ize Šwiatekové. Po osmizápasové vítězné sérii, během níž slavila titul v Dauhá, prohrála česká reprezentantka se světovou dvojkou a šestinásobnou grandslamovou vítězkou hladce 2:6, 0:6.
Muchová schytala v kalifornské poušti od Šwiatekové debakl stejně jako před rokem. Tehdy Polka ovládla dosud poslední vzájemný duel dvakrát 6:1, jen dva gamy uhrála rodačka z Olomouce i v dnešním šestém vzájemné utkání a v bilanci si pohoršila na 1-5.
O postup do čtvrtfinále dnes bude na turnaji usilovat ještě Kateřina Siniaková. Její soupeřkou je devátá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Účast mezi osmičkou nejlepších si už v úterý zajistila Linda Nosková.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Muži:
Dvouhra - 4. kolo: Norrie (27-Brit.) - Hijikata (Austr.) 6:4, 6:2.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Šwiateková (2-Pol.) - Muchová (13-ČR) 6:2, 6:0.
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Arsenal byl kousek od první porážky. Zachránila ho penalta v závěru
Fotbalisté Bayeru Leverkusen hráli v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů doma s Arsenalem 1:1. Hosté vyrovnali z penalty, kterou minutu před koncem proměnil bývalý hráč Bayeru Kai Havertz. Patrik Schick, vracející se po svalovém zranění, sledoval utkání z domácí lavičky náhradníků. Zbývající tři zápasy začnou ve 21:00. Odvety jsou na pořadu za týden.
ŽIVĚ „Kdykoli budu chtít, válka skončí,“ řekl Trump o konfliktu s Íránem
V Íránu už "nezbylo prakticky nic", na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Prohlásil to americký prezident Donald Trump ve středečním rozhovoru se serverem Axios. Stane se tak ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.
ŽIVĚ „Tlačte na Putina, ne na nás,“ vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
Špionážní hrozba. Byty nového íránského vůdce leží pár kroků od izraelské ambasády
Modžtaba Chameneí, syn a nástupce nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího, si v posledních deseti letech vybudoval rozsáhlé portfolio luxusních nemovitostí v zahraničí. Pozornost budí především dva londýnské byty s přímým výhledem na izraelské velvyslanectví, které podle odborníků mohou představovat vážné bezpečnostní riziko.