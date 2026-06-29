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Sport

Muchová je po triumfu zpět v Top 10. Noskovou vystřídala v roli české jedničky

ČTK
Karolína Muchová ve finále turnaje v Bad Homburgu
Karolína Muchová ve finále turnaje v Bad HomburguFoto: REUTERS – Heiko Becker
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Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na deváté místo a od kariérního maxima, kterým je osmá příčka ze závěru roku 2023, ji dělí jediné místo.

Nejvýše postaveným českým tenistou je aktuálně Jiří Lehečka, který drží čtrnácté místo.

Muchová na pozici domácí jedničky vystřídala Lindu Noskovou, která týden po triumfu na trávě v Berlíně a premiérovém posunu do Top 10 klesla z desáté pozice na dvanáctou. Šampionka z Nottinghamu Marie Bouzková figuruje na 23. příčce. Českou dvojkou za Lehečkou je Jakub Menšík na 18. místě.

V čele světových žebříčků se před třetím grandslamem sezony, který se hraje na trávě v All England Clubu, nic nezměnilo.

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Ženskou jedničkou zůstává Běloruska Aryna Sabalenková, mužům dál vládne italský obhájce wimbledonského titulu Jannik Sinner.

Úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková vstoupí do turnaje jako světová trojka.

Tenisové žebříčky WTA k 29. červnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 9090, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (3.) Šwiateková (Pol.) 6409, 4. (4.) Pegulaová (USA) 5881, 5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5653, 6. (6.) Anisimovová 5523, 7. (7.) Gauffová (obě USA) 4879, 8. (8.) Svitolinová (Ukr.) 4471, 9. (11.) Muchová 3878, 10. (9.) Mboková (Kan.) 3670, ...12. (10.) Nosková 3359, 23. (22.) Bouzková 1849, 36. (34.) Siniaková 1338, 38. (37.) Krejčíková 1320, 45. (45.) Bejlek 1208, 48. (46.) Bartůňková 1140, 54. (61.) Valentová 1094, 73. (74.) Plíšková 936, 92. (90.) Viďmanová (všechny ČR) 831.

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Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 10.500, 2. (2.) Townsendová (USA) 9900, 3. (3.) Dabrowská (Kan.) 7935, 4. (4.) Mertensová (Belg.) 7308, 5. (5.) Kruničová (Srb.) 6905, 6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6730, 7. (7.) Stefaniová (Braz.) 6575, 8. (8.) Čang Šuaj (Čína) 5830, 9. (9.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5115, 10. (10.) Ostapenková (Lot.) 4983, ...49. (51.) Škoch 1797, 51. (53.) Malečková 1736, 56. (58.) Nosková 1520, 66. (66.) Krejčíková 1408, 71. (70.) Detiuc 1275, 73. (60.) Bouzková 1260, 74. (74.) Sisková (všechny ČR) 1219.

Tenisové žebříčky ATP k 29. červnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 13.450, 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 9460, 3. (3.) Zverev (Něm.) 7190, 4. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 4390, 5. (5.) Shelton (USA) 4160, 6. (6.) De Minaur (Austr.) 4110, 7. (7.) Fritz (USA) 3765, 8. (8.) Djokovič (Srb.) 3760, 9. (9.) Medveděv (Rus.) 3580, 10. (10.) Cobolli (It.) 3460, ...14. (14.) Lehečka 2360, 18. (17.) Menšík 2255, 49. (47.) Macháč 1020, 64. (68.) Kopřiva (všichni ČR) 893.

Čtyřhra: 1. (1.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 8320, 3. (3.) Zeballos (Arg.) 8030, 4. (4.) Granollers (Šp.) 7940, 5. (5.) Skupski 7320, 6. (6.) Cash a Glasspool (všichni Brit.) 6470, 8. (8.) Vavassori 5410, 9. (9.) Bolelli (oba It.) 5110, 10. (12.) Arévalo (Salv.) 4570, ...40. (40.) Nouza 2185, 41. (42.) Rikl 2185, 43. (44.) Pavlásek 2100, 61. (62.) Vocel (všichni ČR) 1528.

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