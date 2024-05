Hvězdy z NHL žasnou, Češi divákům připisují zásluhy. Vytoužený rekord MS padne dnes

To, o čem se od začátku letošního hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě toužebně mluvilo, se stane dnes. Divácký rekord šampionátu z roku 2015, který drželo také Česko, bude překonán. Aktuální ztráta před dnešními zápasy semifinále činí pouze 4 877 návštěvníků. Níže vidíte srovnání s dalšími úspěšnými turnaji.

Světový šampionát v hokeji hostí samostatné Česko potřetí a stejně jako v předchozích případech sklízí od startu turnaje výhradně pochvaly a ódy na perfektní atmosféru na stadionech.

"Když kotouč dopadl na led, decibely vylétly do netušených výšin. Nic takového jsem nezažil skoro deset let. Naposledy jsem byl svědkem takového rachotu v té samé aréně v roce 2015, když Češi na MS ve čtvrtfinále vyřadili Finy," vyprávěl finský novinář Jussi Paasi.

Vášeň fanoušků v Česku znovu uhranula také osobnosti z NHL, kde zdaleka nejsou na takový způsob povzbuzování zvyklí.

"Fanoušci tu stojí a skáčou, což je pro nás něco úplně nového. Snažíme si to užívat, v Kanadě to často nezažíváme," popisoval hvězdný a protřelý kanadský útočník John Tavares.

"Jsem rád, že jsme to pro národ zvládli. Co tady kluci dva týdny zažívají, to je neuvěřitelné. Lidé vytváří neskutečnou atmosféru. V NHL se moc nefandí, Evropa to umí o hodně líp, lidé povzbuzují společně a hlavně celý zápas," přidal David Pastrňák po vítězném čtvrtfinále s USA.

Kapitán Roman Červenka, jenž si užívá domácí šampionát podruhé v kariéře a fanoušky vychvaluje takřka po každém zápase, se jim po postupu do semifinále nebál připsat zásluhu na úspěchu.

"Mají ji, mají velkou zásluhu na tom, že jsme takový zápas zvládli. Drží vás pořád ve střehu. Taková atmosféra vás nenechá vypnout ani na chvilku," pochvaloval si.

Další český útočník David Tomášek doufá, že diváci pomůžou Čechům i v semifinále s nabitým soupeřem ze Švédska. "Švédové přijedou z Ostravy, budou tady hrát poprvé. Dýchne to na ně, udělá to hodně."

České turnaje jsou vedle unikátní atmosféry při zápasech domácích specifické tím, že i na méně atraktivní utkání chodí vyšší tisíce lidí.

Když hrála česká reprezentace vloni čtvrtfinále proti USA ve finském Tampere, bylo slyšet každé zadunění mantinelu, každý hlasitější pokyn. Pohled na prořídlé ochozy bolel. V Česku to nezažijete ani v sobotu v poledne na zápase Francie s Kazachstánem.

"Fanoušci jsou neuvěřitelní a chodí na každý zápas, což je super," ocenil kanadský útočník Dawson Mercer. "Zdejší atmosféru miluju!" rozplýval se v Ostravě lotyšský kapitán Kaspars Daugavinš.

Před semifinálovými zápasy má celková návštěva letošního MS hodnotu 736 813 fanoušků. V průměru to dělá 12 280 lidí na utkání. Všechny čtyři zbylé souboje o medaile už se odehrají v Praze, přičemž O2 Arena má kapacitu 17 413 míst.

Je jasné, že rekord padne už při prvním utkání Čechů se Švédy ve 14:20. Večer (18:20) pak sehrají druhé semifinále Kanaďané se Švýcary, jejichž příznivců dorazila do Česka také slušná řádka.

Je otázkou, kam až se výsledné číslo po nedělním finále vyšplhá.

Nicméně pořád žije šance dosáhnout na milník 800 tisíc fanoušků. To když na každé víkendové utkání přijde v průměru aspoň 15 797 diváků.