Soupeři umírali smíchy. "Vlastní gól století" na českém MS je dodnes záhadou

Takovou akci by nikdo neočekával ani na nejnižších úrovních světového šampionátu v ledním hokeji, natož na té elitní. Japonec Nobuhiro Sugawara vstřelil na MS 2004 v Česku neuvěřitelný vlastní gól, na který se vzpomíná i po dlouhých letech. Zde je součástí seriálu "Když Praha psala hokejové příběhy".

Hned na úvod je třeba předeslat, že v tomto konkrétním případě nebyla kulisou příběhu Praha, hlavní dějiště šampionátu, ale Ostrava.

Pro Japonce šlo o extrémně důležitý turnaj. Od roku 1998 totiž pravidelně jezdili na MS první kategorie jako asijský kvalifikant. V Ostravě tomu tak ale bylo naposledy. Vstřícnému formátu vůči Asii odzvonilo.

Japonci tudíž věděli, že k udržení mezi elitou musejí celkově skončit mimo dvě poslední příčky.

První šanci na záchranu měli v základní skupině s Ruskem, Švédskem a Dánskem. Aby se vyhnuli skupině o udržení (a postoupili do té osmifinálové), potřebovali skončit nejhůř třetí.

Pochopitelně rozhodoval jejich souboj s Dány.

Na ne zrovna atraktivní utkání přišlo v Ostravě asi čtyři a půl tisíce diváků, kteří těžko mohli tušit, že uvidí jeden z nejneuvěřitelnějších gólů hokejové historie.

Ve třetí třetině za stavu 3:3 prolétl před bránu dánský forvard Bo Nordby, který poslal puk do mezikruží s nadějí, že se ho ujme některý ze spoluhráčů.

Místo toho ale našel jen Sugawaru, tehdy 28letého japonského obránce, který hrál na svém druhém mistrovství světa.

"Škoda," mohl si Nordby pomyslet.

Poměrně zkušený Japonec však napálil kotouč do vlastní brány, jako by si myslel, že stojí před tou dánskou. Následně vymrštil ruce do vzduchu a skácel se k ledu. Dodnes je záhadou, o co mu před bránou šlo a zda zvedl ruce na oslavu, nebo už ve zmaru. Rozhodl ale o prohře 3:4.

"Šílený gól, ale nejdůležitější, který mi kdy připsali. Nikdy na to nezapomenu," kroutil pak hlavou Nordby, jemuž gólový zápis naskočil díky tomu, že se dotkl puku jako poslední dánský hokejista.

"Když jsem viděl, jak to tam jejich hráč plácl, nemohl jsem uvěřit svým očím. Koneckonců měl spoustu času na to, aby puk odklidil do bezpečí. Je mi ho líto," dodal.

Takto si Japonec Nobuhiro Sugawara vstřelil vlastní gól v utkání proti Dánsku na MS 2004. | Video: Youtube.com

Sugawarův zkrat (nejen) mezi Dány stále rezonuje.

Před lety ho pro švédský deník Aftonbladet komentoval třeba bývalý útočník Kim Staal, který má na gól silnou vzpomínku, i když ho z lavičky ani neviděl.

"Zrovna jsem se vrátil ze střídání a byl úplně vyšťavený. Seděl jsem zády k bráně, když ten gól padl. Tak jsem se otočil a zadýchaně slavil. Pak vidím, jak na střídačku přijíždí naše pětka. Všichni umírali smíchy. Pomalu nemohli dýchat, jen se smáli," líčil Staal.

Dánský novinář Peter Fredberg, který tehdy z Ostravy reportoval, označil bizarní akci za "vlastní gól století" v rámci světových šampionátů.

Po letech pro web nejvyšší dánské soutěže vzpomínal, že Sugawaru hned po zápase naháněl, aby zjistil, co se mu vlastně honilo hlavou. "Tehdy to ještě bylo tak, že jste mohli vejít přímo do šatny," přiblížil.

Zdrcený obránce však promluvit odmítl.

Japonsko potom selhalo i ve skupině o udržení a od té doby si na elitní úrovni MS nezahrálo. A Sugawara už nikdy nereprezentoval, minimálně ne na akcích hokejové federace IIHF.