Biatlonové drama s hromadným startem ovládla Öbergová, rozhodla poslední střelba

Švédská biatlonistka Elvira Öbergová vyhrála na mistrovství světa v Lenzerheide závod s hromadným startem a získala první individuální zlato v kariéře. Pětadvacetiletá rodačka z Kiruny porazila o 9,4 sekundy Océane Michelonovou z Francie, bronz vybojovala Norka Maren Kirkeeideová. Češky se do závodu nekvalifikovaly.

Öbergová rozhodla o vítězství na poslední střelbě vestoje, při níž byla bezchybná, v předchozím průběhu musela na dvě trestná kola.

V Lenzerheide získala třetí medaili - navázala na stříbro ze stíhacího závodu a bronz ze štafety. Na vrcholných akcích dosud získala zlato jen ve štafetě na olympijských hrách v Pekingu 2022.

"Nechápu, jak se mi to dnes podařilo. Na začátku závodu jsem se cítila dobře, ale ve třetím kole to bylo, jako bych narazila do zdi. Říkala jsem si, že tenhle závod potřebuju jen přežít," citoval web Mezinárodní biatlonové unie Öbergovou.

"Na stojce jsem se už cítila dobře a trefila všechny terče. V závěrečném kole jsem měla strach, že někde narazím a o to vítězství přijdu. Jsem le šťastná, že jsem to dokázala. O tohle jsem bojovala fakt dlouho," doplnila.

Michelonová s Kirkeeideovou se shodně dočkaly první individuální medaile na MS. Obhájkyně titulu Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová doplatila na sedm trestných kol a po třech chybách na závěrečné položce skončila desátá.

Třetí žena průběžného pořadí Světového poháru Öbergová vybojovala první zlato pro švédskou výpravu na šampionátu. Chybovala pouze na úvodních dvou položkách vleže a před závěrečnou "stojkou" byla třetí. Poté využila chyb soupeřek a v závěrečném kole vedení udržela.

Závod se naopak nevydařil její starší sestře Hanně, která si při pádu poškodila zbraň. Musela střílet s náhradní a po devíti trestných kolech skončila na poslední, třicátá. Po dojezdu ale slavila sestřin triumf. "Jsme v tom spolu. Prožíváme spolu úspěchy i pády. A že se s ní o to mohu podělit, to je ještě výjimečnější," doplnila Elvira Öbergová.

Naprázdno vyšla i vedoucí žena Světového poháru Němka Franziska Preussová, která útočila ve švýcarském středisku na pátou medaili. První tři položky sice odstřílela bezchybně, kvůli horšímu běhu se jí ale nedařilo soupeřkám poodjet.

Po závěrečné střelbě musela Preussová na jedno trestné kolo a obsadila sedmé místo. Závod vynechala Italka Dorothea Wiererová, kterou v průběhu mistrovství světa trápila nemoc.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 40:32,3 min. (2 tr. okruhy), 2. Michelonová (Fr.) -9,4 (3), 3. Kirkeeideová (Nor.) -16,5 (3), 4. Richardová (Fr.) -23,1 (3), 5. Todorovová (Bulh.) -24,3 (2), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -34,1 (4).

16:05 muži 15 km (Krčmář).