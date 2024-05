Republika nám moc nevěří, všiml si Palát. Neuznaný gól by v NHL prý platil

Zvládnutý vstup do domácího mistrovství světa. Čeští hokejisté vybojovali proti silnému Finsku dva body za hubenou výhru 1:0 po nájezdech. Mohly ale být tři. Nebýt neuznaného gólu na konci druhé třetiny. Hráči přísný verdikt sudího moc nechápali.

Vyprodaná O2 arena mohla konečně vybuchnout radostí. Útočník Ondřej Palát nedlouho před druhou sirénou našel puk v závaru před bránou a konečně překonal finskou zeď Harriho Säteriho.

Euforie ze stavu 1:0 však trvala jen chvíli.

Finové si vzali trenérskou výzvu a rozhodčí jim po několikaminutovém zkoumání u videa dali za pravdu v tom, že Säteri byl obětí nedovoleného bránění.

Kontroverzní verdikt mnohé překvapil. Včetně českých hokejistů.

Säterimu měl chytání znemožnit centr David Tomášek. "Šel jsem do dorážky a to člověka prostě vezme do brankoviště spolu s beky. Myslím si ale, že gólmanovi jsem absolutní nepřekážel," líčil po zápase.

"Z našeho pohledu hodně na hraně. Tohle jsou asi všude góly," doplnil.

Palát dal Tomáškovi za pravdu: "Rozhodčí to posoudili jako nedovolené bránění. Nevím, v NHL by to asi uznali, tady jsou jiná měřítka. Škoda."

Trenér Radim Rulík, který ze střídačky neměl tak dobrý výhled, byl v hodnocení zdrženlivější.

"Rozhodčí vůbec nebudu komentovat, nemají to jednoduché," spustil. "Viděl jsem skrumáž před bránou, ale nedokázal jsem odhadnout, jestli ten náš hráč v brankovišti je, nebo není. A jestli překážel gólmanovi v zákroku, nebo ne," prohlásil.

Češi nakonec udolali Finy v samostatných nájezdech, rozhodl Ondřej Kaše. Hlavním hrdinou se ale stal brankář Lukáš Dostál, jenž v utkání včetně prodloužení zastavil 21 střel a neinkasoval ani v nájezdech.

"Já ho znám z Anaheimu. Jak proti němu hraju, tak mu nemůžeme dát gól," hlásil Palát, který v zámořské NHL nastupuje za New Jersey. "V brance je úplně v klidu, v nájezdech byl neskutečný. Výhra jde za ním."

Stinnou stránkou vítězství je, že Češi nedali gól ze hry, čímž navázali na střelecké trápení z generálky, nedávných Českých her.

Proti Finsku pak na světovém šampionátu neskórovali potřetí v řadě. Ve čtvrtfinále MS 2021 s ním padli 0:1, o rok později ve skupině 0:3.

"Finové tady mají jednu z nejlepších obran, myslím z týmového pohledu," upozornil Tomášek.

"Myslím, že jsme se vydali na krev. Byla tam obětavost, srdce, týmovost. Takhle se budeme prezentovat, takhle můžeme porazit každého," hodnotil celkový český výkon.

"Pro morálku je to super vítězství," doplnil ho Palát. "Republika nám moc nevěří, takže jsme jim ukázali, že můžeme hrát a vyhrát proti Finsku. Musíme v tom ale pokračovat."

Další utkání hrají Češi už v sobotu večer proti Norsku.