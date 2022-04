"Černá kočka", vynálezce skluzu i zlatý Masopust. Kdo byli stříbrní Chilané

Těžba černého uhlí na Karvinsku bude pokračovat do druhého kvartálu roku 2023. Schválilo to představenstvo OKD. Podle původních plánů měla těžba skončit letos. Vedení OKD zároveň zpracuje analýzu dalšího možného prodloužení těžby do roku 2025. Novinářům to řekli zástupci OKD a ministerstva financí.

"Požádali jsme jako ministerstvo financí představenstvo a dozorčí radu, aby zpracovali analýzu možného pokračování těžby v dalších letech do roku 2025," řekl náměstek ministra financí Roman Binder. Souvisí to podle něj se zajištěním energetické bezpečnosti státu, zejména po invazi Ruska na Ukrajinu. Na jednání měl původně přijet ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), má ale covid-19 a je v izolaci.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžbu postupně ukončuje, protože se dlouhodobě nevyplácela. Firma těží už jen v Dole ČSM.