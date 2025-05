"Nic takového jsem nezažil." Slovensko poškodili rozhodčí, na MS je v úzkých

Dramatické klání mezi Rakouskem a Slovenskem ve stockholmské skupině hokejového mistrovství světa mělo bizarní dohru. Zatímco Rakušané slavili výhru 3:2 po nájezdech, Slováci protestovali u rozhodčích a chtěli v utkání pokračovat.

Důvodem byl průběh nájezdu Michala Krištofa v páté sérii. Slovenský útočník musel proměnit a šel na to dobře. Zdálo se, že po kličce zakončí do odkryté brány. Jenže po podražení od brankáře Davida Kickerta trefil jen tyč.

Zatímco rakouský hrdina vítězoslavně zvedl ruce nad hlavu, Krištof s upřeným pohledem na rozhodčí rozhazoval rukama. Doufal, že kvůli faulu si pokus bude moct zopakovat.

Sestřih utkání Slovensko - Rakousko včetně neproměněného nájezdu Michala Krištofa | Video: Youtube.com

Sudí se pak sice šli radit, ale po chvíli potvrdili rakouskou výhru.

Pravidla přitom říkají, že pokud brankář vychytá nájezd díky přestupku, za který se ukládá dvouminutový trest, což podražení rozhodně je, rozhodčí sice neuloží žádný trest, ale nechá nájezd opakovat.

Muži v pruhovaném však Krištofův nájezd vyhodnotili jinak. "Ptal jsem se jich, jak to vnímali. Řekli mi, že nejdřív viděli zakončení a až potom faul," líčil po utkání trenér Slováků Vladimír Országh. "Tak jsem se jich zeptal, co by se mělo stát, kdyby faul předcházel zakončení. Což si myslím, že se stalo, alespoň z nám dostupných záběrů. Odpověděli, že v takovém případě by se měl nájezd opakovat."

Problém byl v tom, že rozhodčí si situaci nemohli zkontrolovat u videa, museli vycházet z paměti.

"Byl to zákrok na dvě minuty, takže rozhodnutí muselo přijít přímo na ledě," upozornil slovenskou televizi JOJ Peter Jonák, člen komise rozhodčích slovenského svazu a bývalý sudí s mezinárodními zkušenostmi.

"Rozhodčí jsou tam ale čtyři, musí sledovat proces nájezdu," přidal hokejový expert Rastislav Konečný. "Hokejka proti Michalovi tam byla nepochybně předtím, než zakončoval. Nájezd se měl opakovat."

Pochopitelně to tak viděl i sám Krištof. "Cítil jsem podražení. Cítili byste ho i vy, kdyby vám někdo za jízdy dal hokejku před nohy. Pak prostě spadnete," líčil. Že zápas skončil bez opakování nájezdu, nechápal: "Na to se musíte zeptat kompetentních lidí. Nic takového jsem nikdy nezažil, na této úrovni by všechny detaily měly být vyladěné."

"Na rozhodčí se ale nemůžeme vymlouvat," podotkl kouč Országh. "Neprohráli jsme si to v nájezdech, ale v první třetině (Rakousko po ní vedlo 2:0, pozn. red.). Tam jsme zaspali a nedostali se do hry. Rakušané byli aktivní, agresivní, vyhrávali souboje. Všechna čest klukům, že to otočili a bojovali, každý bod se počítá. Ale zklamání tam je."

Slováci z prvních třech zápasů vydolovali jen čtyři body z devíti možných. Zatím porazili akorát Slovinsko, přehlíženého nováčka nejvyšší skupiny MS.

Na posledních čtyřech šampionátech hráli play off hned třikrát. Pondělní ztráta s Rakouskem jim letošní postup značně komplikuje.